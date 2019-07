War Tech Fighters: Galaktische Mech-Action auf PS4, Switch und Xbox One gestartet - 4Players.de

Screenshot - War Tech Fighters (PS4) Screenshot - War Tech Fighters (PS4) Screenshot - War Tech Fighters (PS4) Screenshot - War Tech Fighters (PS4) Screenshot - War Tech Fighters (PS4) Screenshot - War Tech Fighters (PS4) Screenshot - War Tech Fighters (PS4) Screenshot - War Tech Fighters (PS4) Screenshot - War Tech Fighters (PS4) Screenshot - War Tech Fighters (PS4) Screenshot - War Tech Fighters (PS4) Screenshot - War Tech Fighters (PS4)

Drakkar Dev und die Blowfish Studios haben ihre bereits für PC erhältliche Mech-Action War Tech Fighters Ende Juni auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store eShop und Microsoft Store schlägt jeweils mit 17,99 Euro zu Buche. In der Spielbeschreibung heißt es: "Auf ihrer Reise durch die Galaxis vereinigen sich die Rebellenkolonien von Hebos und Ares, um gegen das Imperium von Zatros mit den tödlichsten Waffen zu kämpfen, die je gebaut wurden - War Techs. War Techs sind gigantische Mechas, mit denen der Weltraumkampf eine völlig neue Dimension erreicht, indem sie kalte Präzision und modernste Technologie auf den Schlachtfeldern des Alls vereinen.War Tech Fighters ist ein Weltraum-Action-Game, das die spektakuläre Action japanischer Animes mit Hollywood-Blockbustern kombiniert. Konfiguriere deine War Techs, rüste sie auf, gestalte sie nach deinen Vorstellungen um und stürze dich in die Schlacht, um die zatronischen Streitkräfte zurückzuschlagen und die Galaxis zu retten!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Switch Xbox One