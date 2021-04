Colony Ship: Sci-Fi-Taktik der Age-of-Decadence-Macher dockt im Early Access an

Als Spieler muss man sich seinen eigenen Weg durch die Unruhen an Bord des riesigen Raumschiffs bahnen, sich Fertigkeiten und Implantate aneigen, bis zu zehn Mitstreiter rekrutieren, Aufträge erfüllen, schwierige Entscheidungen treffen und rundenbasierte Kämpfe bestreiten. Als Inspirationsquelle wird Robert A. Heinleins Science-Fiction-Roman Die Macher beschreiben Colony Ship als runden- und party-basiertes Rollenspiel an Bord eines Kolonialisierungs-Raumschiffs, das sich auf einer Jahrhunderte langen Reise nach Proxima Centauri befindet, um dort einen neuen Planeten zu besiedeln. Generationen, die weder die Erde gesehen haben, noch die neue Heimat kennenlernen werden, kommen und gehen, bis es im Jahr 2754 zu einer Meuterei kommt, bei der mehrere Fraktionen um die Vorherrschaft auf dem immer maroderen Schiff kämpfen.Als Spieler muss man sich seinen eigenen Weg durch die Unruhen an Bord des riesigen Raumschiffs bahnen, sich Fertigkeiten und Implantate aneigen, bis zu zehn Mitstreiter rekrutieren, Aufträge erfüllen, schwierige Entscheidungen treffen und rundenbasierte Kämpfe bestreiten. Als Inspirationsquelle wird Robert A. Heinleins Science-Fiction-Roman Orphans of the Sky genannt.

Screenshot - Colony Ship (PC) Screenshot - Colony Ship (PC) Screenshot - Colony Ship (PC) Screenshot - Colony Ship (PC) Screenshot - Colony Ship (PC) Screenshot - Colony Ship (PC) Screenshot - Colony Ship (PC) Screenshot - Colony Ship (PC) Screenshot - Colony Ship (PC) Screenshot - Colony Ship (PC) Screenshot - Colony Ship (PC) Screenshot - Colony Ship (PC)

Am 6. April 2021 hat Iron Tower Studio ( The Age of Decadence ) sein isometrisches Taktik-Rollenspiel Colony Ship im Early Access für PC veröffentlicht, wo es voraussichtlich im November 2022 sein letztes Update erhalten soll. Auf GOG und Steam , wo auch eine kostenlose Demo bereitsteht, wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 85 Prozent von 55 Reviews positiv).Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer