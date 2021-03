Super Impossible Road: Umsetzungen für PC und Konsolen angekündigt

Super Impossible Road soll in diesem Jahr auch für PC und Konsolen erscheinen - genauer gesagt für PS4, Xbox One, Switch, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Das haben Publisher Rogue Games und die Entwickler von Wonderful Lasers nach Angaben von Gematsu verlauten lassen. Auf Next-Generation-Plattformen werden außerdem Echtzeit-Schatten, Reflektionen, volumetrische Beleuchtung und eine Bildrate mit 120fps für das futuristische Rennspiel mit seinen prozedural generierten Strecken in Aussicht gestellt.Ursprünglich wurde der geistige Nachfolger von Impossible Road vor einigen Jahren für PC und PS4 angekündigt, erschien dann aber 2019 bei Apple Arcade, während von den anderen Versionen plötzlich keine Rede mehr war.Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten PC