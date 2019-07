gamescom 2019: Debatt(l)e Royale: Politik-Arena eröffnet den gamescom congress 2019 - 4Players.de

Wie im vergangenen Jahr wird der gamescom congress 2019 mit einer Diskussionsrunde unter Politikern eröffnet. In der "Debatt(l)e Royale" diskutieren Paul Ziemiak (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Linda Teuteberg (FDP), Jörg Schindler (Die Linke) und Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen) über die Themen "der digitalen Generation". Die Debatte der Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer findet am Mittwoch, den 21. August von 10:15 Uhr bis 11:30 Uhr statt. Im Vorfeld kann jeder seine Fragen an die Politiker über die Social-Media-Kanäle der gamescom einbringen, heißt es. Die Politik-Arena wird moderiert von Peter Smits und Melek Balgün."Das Talkformat Debatt(l)e Royale ist einmalig und eines der Highlights der gamescom-Woche. Hier treten die Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer an, um die gamescom-Community von ihren Positionen zu überzeugen. Wir bieten damit eine Plattform für den direkten Austausch von Politik und gamescom-Community", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game - Verband der deutschen Games-Branche."Der gamescom congress bietet Pädagogen, Politikern, Wissenschaftlern, Journalisten, Kulturschaffenden sowie Spielemachern und Wirtschaftsvertretern aller Branchen eine in Europa einzigartige Themenvielfalt. Weitere Details zum Programm werden in Kürze veröffentlicht. Der Kongress findet 2019 zum elften Mal im Rahmen der gamescom statt, dem weltweit größten Event für Computer- und Videospiele. Veranstaltet wird er von der Koelnmesse GmbH und game - Verband der deutschen Games-Branche. Gefördert wird der gamescom congress vom Land Nordrhein-Westfalen sowie der Stadt Köln. Der Einlass zum gamescom congress 2019 am 21. August beginnt um 09:00 Uhr. Die Konferenz findet im Congress-Centrum Nord der Koelnmesse statt und endet um 18:00 Uhr."