gamescom 2019: Bewerbungsphase für den gamescom award 2019 gestartet - 4Players.de

Die Bewerbungsphase für den gamescom award 2019 ist gestartet worden. Bis zum 31. Juli 2019 (um 23:59 Uhr) können sich angemeldete gamescom-Aussteller für den Preis bewerben. Der gamescom award wird in insgesamt 28 Kategorien vergeben.In diesem Jahr wird die Einreichung erleichtert: Es genügt, beim Awardbüro ein ca. zehnminütiges Video mit Spielszenen (gegebenenfalls kommentiert) für die Bewertung durch die "gamescom-award-Jury" einzureichen. Bedingung für die Einreichung ist und bleibt aber, dass der betreffende Titel für Fans und Besucher der gamescom auf dem Stand des einreichenden Ausstellers in der entertainment area der gamescom spielbar sein muss.Die Sieger des gamescom awards in den Jury-Kategorien werden bereits in der neuen Show "gamescom Opening Night Live", moderiert von Geoff Keighley, am 19. August bekanntgegeben. Spiele oder Produkte, die erst auf der gamescom getestet werden können oder über die das Publikum abstimmt, wie "Best Booth" oder der gamescom "Most Wanted" Consumer Award werden am Samstag, 24. August, im Live-Stream von der gamescom bekanntgegeben. Geleitet wird das Awardbüro von der Stiftung Digitale Spielekultur. Die Teilnahmebedingungen und Details zur Anmeldung findet ihr hier . Das Awardbüro gewährleistet die Sichtung und Bewertung der eingereichten Spiele durch die Jury des gamescom awards.Weiter heißt es: "Der gamescom award 2019 wartet mit einigen Neuerungen auf: Damit eine Vielzahl von Kategorien, darunter alle Plattform- und die meisten Genre-Kategorien, bereits am Vorabend der Messe, Montag, 21. August 2019, verliehen werden können, wird die Jury des gamescom awards die nominierten Spiele bereits vor dem Start der Messe sichten und bewerten. Hierzu wird eine Jury-Sitzung drei Wochen vor der gamescom in Berlin stattfinden. (...) Zudem wurden einige Kategorien überarbeitet, beispielsweise ersetzt der Award für 'Best Ongoing Game' die bisherige Auszeichnung für 'Best Add-on /DLC'. Auch gibt es einige neue Kategorien, etwa 'Best eSports Experience', 'Best Action Adventure' oder 'Best Fighting Game'."gamescom award 2019: die Kategorien im ÜberblickJury-Kategorien, die bereits am Montag vor der Messe verliehen werden, sind:Teile der Kategorien-Gruppe Genre:Kategorien-Gruppe Plattform:Kategorien, die in dirketem Zusammenhang mit der Präsenz auf der gamescom stehen oder durch das Publikum bewertet werden:Teile der Kategorien-Gruppe Genre:Kategorien-Gruppe Consumer Awards:Kategorien-Gruppe gamescom global Awards:Kategorien-Gruppe Best of CAMPUS:Kategorien-Gruppe Best of gamescom:Separat auf der Bühne des indie village verliehen wird folgende Kategorie: