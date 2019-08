gamescom 2019: Tagestickets für Freitag und Samstag ausverkauft - 4Players.de

Die Veranstalter der gamescom 2019 melden, dass Tagestickets für Freitag (23. August) und Samstag (24. August) ausverkauft sind. Tageskarten für Mittwoch (21. August) und Donnerstag (22. August) sollen noch im Online-Ticket-Shop verfügbar sein - gleiches gilt für "wenige hundert Familientickets für Mittwoch und Donnerstag". Für alle Publikumstage der gamescom sind noch die Abendtickets im Online-Ticket-Shop verfügbar, mit denen das Messegelände ab 16 Uhr betreten werden kann (Preis: 7 Euro; bis 20 Uhr)."Auch 2019 gibt es ein limitiertes Kontingent von Pre-Entry-Tickets für die ersten beiden Publikumstage Mittwoch (21.08.) und Donnerstag (22.08). Besitzer dieser Tickets erhalten bereits ab 9:00 Uhr und damit eine Stunde vor der offiziellen Öffnung für Privatbesucher Einlass in die entertainment area. Verfügbarkeit nur so lange der Vorrat reicht. Inhaber eines Pre-Entry-Tickets werden gebeten, ausschließlich die Eingänge Süd oder Nord zu nutzen.""Das Familienticket - reserviertes Kontingent bis 16.08.2019 - richtet sich an Familien mit maximal zwei Elternteilen, bzw. Erziehungsberechtigten, und mindestens zwei Kindern im Alter zwischen sieben und elf Jahren. Das im gamescom Online-Ticket-Shop erworbene Familienticket wird vor Ort an den Kassen in Einzeltickets umgewandelt. Hier erfolgt auch die Kontrolle der Familienkonstellation. Für einen schnellen Zugang zur family & friends area empfiehlt sich der Eingang Süd."Fachbesuchertickets für die Publikumstage Freitag und Samstag sind ausverkauft.Letztes aktuelles Video: Survival-Guide So ueberlebt ihr die gamescom