gamescom 2019: Die Nominierten für die gamescom awards 2019 stehen fest - 4Players.de

Blacksad: Under the Skin

Concrete Genie

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Borderlands 3

Doom Eternal

Marvel's Avengers

Concrete Genie

Dreams

Luigi's Mansion 3

Grid

Hot Wheels Infinite Loop

Need for Speed Heat

Final Fantasy 7 Remake

Pokémon Schwert und Pokémon Schild

Wasteland 3

Barotrauma

NBA 2K20

Planet Zoo

FIFA 20

eFootball PES 2020

Roller Champion

Age of Empires 2: Definitive Edition

Desperados 3

Foundation

Concrete Genie

Dreams

Felix The Reaper

Bleeding Edge

Borderlands 3

Gears 5

Luigi's Mansion 3

Pokémon Schwert und Pokémon Schild

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Concrete Genie

Dreams

Final Fantasy 7 Remake

Battle Chasers: Nightwar - Mobile Edition

Hot Wheels Infinite Loop

Lock's Quest

Borderlands 3

Doom Eternal

Ghost Recon Breakpoint

Die Nominierten für die gamescom awards 2019 stehen fest: Die Jury, bestehend aus deutschen und internationalen Games-Journalisten sowie YouTubern und Co. ( Liste ), hat aus über 160 Einreichungen ausgewählt. In insgesamt 28 Kategorien werden in diesem Jahr Gewinnertitel prämiert. Die Sieger des gamescom awards in den Jury-Kategorien werden in der neuen Show "gamescom Opening Night Live" am 19. August verraten. Spiele oder Produkte, die erst auf der gamescom getestet werden können oder über die das Publikum abstimmt, wie "Best Booth" oder der gamescom "Most Wanted" Consumer Award werden am Samstag, 24. August, im Live-Stream von der gamescom angekündigt.Die Veranstalter schreiben: "Ab Messestart und noch bis Freitag, 23. August können Fans der gamescom für ihre Favoriten in den Fan-Kategorien Best Booth, Best eSports Experience und Best Streamer/Let’s Player abstimmen. Um ihr Votum abzugeben, können sie mit dem gamesbot per WhatsApp chatten. Hierfür muss lediglich die Rufnummer +49 1579 24 700 97 gespeichert werden und schon kann es in WhatsApp losgehen. Außerdem vergeben die Fans auch den gamescom 'Most Wanted' Consumer Award, der unter allen nominierten Spielen von den Fans gewählt wird. Diese und weitere Gewinnertitel in den Jury-Kategorien Best Games Company, Best of CAMPUS und gamescom Indie Award sowie der neu geschaffene HEART OF GAMING Award werden am gamescom-Samstag ab 15:30 Uhr im IGN@gamescom now studio im Livestream bekannt gegeben."Best Action Adventure GameBest Action GameBest Family GameBest Racing GameBest Role Playing GameBest Simulation GameBest Sports GameBest Strategy GameMost Original GameBest Microsoft Xbox One GameBest Nintendo Switch GameBest Sony PlayStation 4 GameBest Mobile GameBest PC GameLetztes aktuelles Video: Diese potenziellen Highlights koennt ihr anspielen