gamescom 2019: Die Opening Night Live im Stream - 4Players.de

Vor der Eröffnung der gamescom 2019 findet erstmalig die gamescom: Opening Night Live statt. Weltpremieren und Ankündigungen von mehr als 15 Publishern werden versprochen. Über 1.500 Personen können an der Veranstaltung in Köln teilnehmen. .Folgende Publisher haben ihre Teilnahme bestätigt: 2K, Activision, Bandai Namco Entertainment, Bungie, Capcom, Electronic Arts, Epic Games, Google Stadia, Koch Media/Deep Silver, Private Division, Sega, Square Enix, Sony Interactive Entertainment, THQ Nordic GmbH, Ubisoft und Xbox Game Studios. Mehrere unabhängige Spielestudios werden ebenfalls ihre Neuentwicklungen ankündigen. Auch Hideo Kojima wird auftreten und Vorab-Einblicke in Death Stranding gewähren (8. November 2019).Nachfolgend findet ihr den Livestream