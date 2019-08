gamescom 2019: Die Nominierten für die zweite Verleihung der gamescom awards stehen fest - 4Players.de

Nachdem gestern während der gamescom 2019 Opening Night Live die ersten Gewinner der diesjährigen gamescom awards verkündet wurden (wir berichteten ), stehen jetzt auch die Nominierten in den 13 verbliebenen Kategorien fest. Hier alle Nominierten für die zweite Awardshow, die am Samstag, den 24. August, ab 15:30 Uhr im IGN@gamescom now studio (Halle 7, B60) stattfinden wird, im Überblick:Battle Chasers: Nightwar - Mobile Edition, HandyGamesBlacksad: Under the Skin, astragon EntertainmentConcrete Genie, Sony Interactive EntertainmentDesperados III, Mimimi ProductionsDOOM Eternal, BethesdaDreams, Sony Interactive EntertainmentGears 5 , MicrosoftGRID, CodemastersPlanet Zoo, FrontierRoller Champions, UbisoftThe Legend of Zelda: Link's Awakening, NintendoTom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, UbisoftWasteland 3, inXile/Deep SilverGewinner der Kategorie Best VR/AR GameGewinner der Kategorie Best Hardware / TechnologyGewinner der Kategorie Best Multiplayer GameGewinner der Kategorie Best Ongoing GameJourney to Elysium, Cronos InteractiveMarvel's Iron Man VR, Sony Interactive EntertainmentRed Magic 3, Nubia TechnologySEGA Mega Drive Mini, SEGA/AtlusXbox Elite Wireless Controller Series 2, MicrosoftBorderlands 3, 2KGears 5, MicrosoftHunt: Showdown, CrytekApex Legends Season 2, Electronic ArtsMonster Hunter World: Iceborne, Capcom EntertainmentSea of Thieves, MicrosoftAlle in der Entertainment Area der gamescom ausstellenden Spielefirmen stehen zur Wahl.Die Wahl eines Siegers des HEART OF GAMING Awards trifft die Jury in völlig freiem Ermessen. In Frage kommen hierfür nicht nur Spiele, Erweiterungen, Produkte, Technologien etc., sondern auch Personen, Institutionen, Unternehmen, Konzepte oder Begriffe.El Hijo, HandyGamesGenesis Noir, Feral Cat DenMinute of Islands, Mixtvision / Studio FizbinMosaic, KrillbiteUnheard, NEXT StudiosDrop Motion, Hochschule KemptenEchoes of Etrya, S4G School for GamesSuper Size Hero, Filmakademie Baden-WürttembergBlacksad: Under the Skin, astragon EntertainmentBorderlands 3, 2KCyberpunk 2077, CD ProjektDarksiders Genesis, THQ NordicDesperados III, THQ NordicDestroy All Humans!, THQ NordicDOOM Eternal, ZeniMaxESL, Turtle EntertainmentFarming Simulator 20, astragon EntertainmentFinal Fantasy VII Remake, Square EnixFoundation, Polymorph GamesHot Wheels Infinite Loop, MattelIndie Arena Booth, Super Crowd EntertainmentLittle Nightmares 2, Bandai NamcoMARVEL'S AVENGERS, Square EnixMarvel's Iron Man VR, Sony Interactive EntertainmentMonster Hunter World: Iceborne, Capcom EntertainmentOMEN Booth, Envy CreatePlanet Zoo, FrontierSpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, THQ NordicThe Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, NetflixWargaming gamescom 2019 Entertainment Booth, WargamingXbox Booth, MicrosoftYouTube + Google Stadia, GoogleAsphalt 9 eSports Series (Asphalt 9 mobile), Turtle Entertainment & GameloftBeat the Legends Show-Match (Counter-Strike), ESL & Paysafe CardESL Meisterschaft Finale (Counter-Strike), ESLESL Meisterschaft Finale (League of Legends), ESLTK University Open (Clash of Clans), ESLSuper Smash Bros. Ultimate gamescom 2019 Invitational (Super Smash Bros.), NintendoLeague of Legends Premier Tour (League of Legends), Turtle Entertainment & RiotSplatoon 2 European Championship (Splatoon 2), NintendoFarming Simulator League: gamescom Tournament (Farming Simulator 19), astragonFIFA 19 Cologne Cup 2019 (FIFA 19), Sony PlayStationDen Fans stehen 135 Streamerinnen und Streamer bzw. Let's Playerinnen und Let's Player, die auf der gamescom akkreditiert sind, zur Wahl.Age of Empires II: Definitive Edition, MicrosoftApex Legends Saison 2, Electronic ArtsBarotrauma, Daedalic EntertainmentBattle Chasers: Nightwar - Mobile Edition, HandyGamesBlacksad: Under the Skin, astragon EntertainmentBleeding Edge, MicrosoftBorderlands 3, 2KConcrete Genie, Sony Interactive EntertainmentDesperados III, Mimimi ProductionsDOOM Eternal, BethesdaDreams, Sony Interactive EntertainmentEA SPORTS FIFA 20, Electronic ArtseFootball PES 2020, KonamiFelix The Reaper, Daedalic EntertainmentFinal Fantasy VII Remake, Square EnixFoundation, Polymorph GamesGears 5 , MicrosoftGRID, CodemastersHot Wheels Infinite Loop, MattelHunt: Showdown, CrytekJourney to Elysium, Cronos InteractiveLock's Quest, HandyGamesLuigi's Mansion 3, NintendoMARVEL'S AVENGERS, Square EnixMarvel's Iron Man VR, Sony Interactive EntertainmentMonster Hunter World: Iceborne, Capcom EntertainmentNBA 2K20, 2KNeed for Speed: Heat, Electronic ArtsPlanet Zoo, FrontierPokémon Schwert und Pokémon Schild, NintendoRed Magic 3, Nubia TechnologyRoller Champions, UbisoftSea of Thieves, MicrosoftSEGA Mega Drive Mini, SEGA/AtlusThe Legend of Zelda: Link's Awakening, NintendoTom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, UbisoftWasteland 3, InXile/Deep SilverXbox Elite Wireless Controller Series 2, Microsoft