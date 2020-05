STONE: Verkaterter Koala-Detektiv ermittelt auch auf Switch

Aktualisierung vom 8. Mai 2020, 08:58 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 28. April 2020, 10:15 Uhr:

Püntklich am 8. Mai (M8 Day) haben die Ermittlungen von Koala-Detektiv STONE auch auf Switch begonnen. Der Download via eShop kostet wie angekündigt 14,99 Euro. Convict Games werden ihr bereits für PC, iOS und Xbox One erschienenes 3D-Adventure STONE , in dem man einen verkaterten Koala-Detektiv bei der Suche nach seiner entführten Liebe begleitet, am 8. Mai 2020 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Der Preis im eShop soll 14,99 Euro betragen. Zum Inhalt heißt es: "STONE ist ein Stoner-Noir-Adventure, das einem liebenswerten Koala-Privatermittler folgt, während er seine bruchstückhafte Erinnerung an die erbärmliche Nacht zuvor zusammensetzt. Als ob sein Morgen nicht noch stressiger werden könnte, erhält Stone einen ominösen Anruf, der droht, sein ganzes Leben zu verändern, gerade als er merkt, dass sein 'Chookie' Alex, ein Raver und Künstler, nirgendwo zu finden ist.STONE präsentiert sich als interaktive Adventure-Geschichte mit einer exzentrischen Besetzung anthropomorpher Charaktere und absolut keinen frustrierend esoterischen Rätseln, die einen aus dem Flow bringen. Während Stone durch die Altstadt stolpert - einem Ort voller Bars, Clubs, Theater und mehr - können die Spieler einen 'Hard-Ass'- oder 'Soft-Touch'-Ansatz wählen, während sie eine Menagerie von sprechenden Tieren mit schlechten Einstellungen und einem tiefen Repertoire an australischem Slang hören, und versuchen zu verstehen, was zum Teufel letzte Nacht passiert ist."