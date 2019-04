The Elder Scrolls Online: Elsweyr: Der Nekromant und das Rechtssystem - 4Players.de

Die Erweiterung The Elder Scrolls Online: Elsweyr wird mit dem Nekromanten eine neue Klasse in das Online-Rollenspiel einführen. Solch ein Nekromant kann Untote auferstehen lassen, sich in "undurchdringliche" Knochen hüllen und verwundetes Fleisch wieder zusammenfügen.Bei der Gestaltung des Nekromanten wollten die Entwickler die Wahl der Klasse wichtiger machen und nicht nur auf die drei neuen Fertigkeitslinien beschränken. So wurde die Klasse ins Rechtssystem mit eingebunden. "Wir hielten es für wichtig, die Nekromantie mit dem Rechtssystem zu verknüpfen. Die Gründe waren dabei ähnlich wie die für die Einführung des Rechtssystems selbst“, meint Ed Stark, Lead Content Designer des Teams. "Historisch betrachtet wurde die Nekromantie von Tamriels Gesellschaft schon immer verachtet. Wenn also einige NSCs euch bei nekromantischen Taten erwischen, werden sie mit Angst oder Aggression reagieren und diese als die Verbrechen melden."Letztes aktuelles Video: Werde NekromantDie Entwickler schreiben weiter: "Was bedeutet dies für euch, wenn ihr einen Nekromanten spielen wollt? Kurzgefasst: Falls ihr einige (wichtig: nicht alle) Fähigkeiten des Nekromanten in Sichtweite normaler Bürger einsetzt, könnte dies entsprechende Folgen haben. Die Heilungsfähigkeit 'Fleisch formen' mag unappetitlich wirken, aber die Bewohner Tamriels scheint dies größtenteils weniger zu stören. Verwandelt ihr euch allerdings mitten in der Stadt in einen riesigen Knochenkoloss, dann stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass das der einen oder anderen Wache auffallen dürfte! (...) 'Es geht hierbei nur um Dinge, die in unseren Augen wirklich offensichtlich Nekromantie sind', erläutert Kyle Nowak, Combat Designer des Nekromanten. 'Es gibt grenzwertige Fähigkeiten, beispielsweise ‚Fleisch formen‘, aber wenn sich die Toten aus dem Boden erheben, dann lässt sich die Sache nicht mehr abstreiten und ihr bekommt Ärger.'"Der Nekromant soll am Dienstagabend im Bethesda MainStream auf Twitch ab 19 Uhr vorgestellt werden. The Elder Scrolls Online: Elsweyr gehört zur "Saison des Drachen" umfasst ein neues Gebiet (Elsweyr), eine umfangreiche Hauptgeschichte als Teil der Saison des Drachen, eine neue Klasse (Nekromant), eine Prüfung für zwölf Spieler (Sonnspitz), Drachenangriffe als Events in der offenen Welt sowie weitere Gewölbe, Verliese und Quests. Elsweyr wird am 4. Juni 2019 für PC/Mac, PS4 und Xbox One erscheinen. Spieler auf PC/Mac erhalten ab dem 20. Mai vorzeitigen Zugang.