The Elder Scrolls Online: Elsweyr: Neue Klasse im Video: Überblick über den "Nekromanten" - 4Players.de

Mit der Erweiterung The Elder Scrolls Online: Elsweyr wird die Charakterklasse "Nekromant" in The Elder Scrolls Online eingeführt . Wie schon der Hüter aus The Elder Scrolls Online: Morrowind besitzt der Nekromant drei Fertigkeitslinien: eine Fertigkeitslinie als Kämpfer (Grabesfürst), eine als Verteidiger (Knochentyrann) und eine als Heiler (Lebender Tod). Jede der Fertigkeitslinien bietet jeweils fünf neue aktive Fähigkeiten, vier passive Fähigkeiten und eine ultimative Fähigkeit. Einen Überblick über die Klasse und die Spielstile geben die Entwickler im folgenden Video.Letztes aktuelles Video: Necromancer Developer Deep DiveThe Elder Scrolls Online: Elsweyr gehört zur "Saison des Drachen" umfasst ein neues Gebiet (Elsweyr), eine umfangreiche Hauptgeschichte als Teil der Saison des Drachen, eine neue Klasse (Nekromant), eine Prüfung für zwölf Spieler (Sonnspitz), Drachenangriffe als Events in der offenen Welt sowie weitere Gewölbe, Verliese und Quests. Elsweyr wird am 4. Juni 2019 für PC/Mac, PS4 und Xbox One erscheinen. Spieler auf PC/Mac erhalten ab dem 20. Mai vorzeitigen Zugang.