The Elder Scrolls Online: Elsweyr: Erweiterung und Update 22 "im vorzeitigen Zugang" auf PC und Mac verfügbar - 4Players.de

"Erkundet ein neues Gebiet: In der nördlichen Region Elsweyrs, die auch als Anequina bekannt ist, erwartet euch eine Welt voller staubiger Schluchten, fruchtbarer Mondzuckerfelder, lauwarmer Regenwälder und knochentrockener Steppen. In dieser abwechslungsreichen Umgebung könnt ihr die Heimat der Khajiit erleben und die Überreste ihrer uralten Kultur entdecken. Allerdings ist auch Anequina nicht ohne Gefahren. Es warten überall verstreut neue Anführer der offenen Welt, offene Verliese und Gewölbe – und dazu eine ganze Menge Nebenquests, die es abzuschließen gilt, und beeindruckende Sehenswürdigkeiten.

Rettet die Khajiit: Die große Stadt im Norden, Krempen, steht nun unter der Kontrolle der Usurpatorkönigin Euraxia, und Elsweyrs verstreute Verteidiger kämpfen gegen ihre Legionen und eine stets wachsende Armee von Untoten. Und es kommt noch schlimmer, denn Drachen durchstreifen die Lüfte über Elsweyr und haben ein besorgniserregendes Bündnis mit der Usurpatorkönigin geschlossen. In dieser epischen Geschichte müsst ihr sowohl mit Verbündeten vor Ort als auch von anderswo zusammenarbeiten, um Euraxia ihre Macht zu entreißen und ihren Griff um Elsweyr zu lockern. Aber natürlich endet eure Reise nicht hier, denn diese Geschichte ist Teil der einjährigen Saison des Drachen, einem Abenteuer, das im weiteren Verlauf von 2019 noch fortgesetzt wird!

Werdet ein Nekromant: Manipuliert die Seelen der Verstorbenen, um euch und eure Verbündeten als Nekromant – der ersten neuen Klasse seit ESO: Morrowind – zu stärken. Mit dem Nekromanten habt ihr Zugriff auf drei einzigartige Fertigkeitslinien, mit denen ihr eure Gegner angreifen, eure Verteidigung stärken oder eure Verbündeten heilen könnt. Um diese Klasse des Grauens zu meistern, müsst ihr nahe Leichen geschickt nutzen, um eure Fähigkeiten zu verstärken. Aber seid auf der Hut, denn Nekromantie wird in weiten Teilen Tamriels nicht gern gesehen. Das offene Praktizieren kann euch schnell die ungewollte Aufmerksamkeit der weniger Erleuchteten einbringen.

Bringt gewaltige Drachen zu Fall: Die Kolosshallen stehen offen und Drachen stürzen sich vom Himmel herab. Diese legendären Geschöpfe haben die verstreuten Verteidiger der Provinz überrumpelt und drohen nun damit, die uralte Heimat der Khajiit in Asche zu legen. Auf euren Reisen durch Elsweyr könnt ihr Drachen in der offenen Welt bei Drachenjagden begegnen. Ihr findet sie aber auch in der Prüfung von Sonnspitz und in der Hauptgeschichte zu 'Elsweyr'. Seid gewarnt: Ihr seid kein Dovahkiin, und um einen Drachen in The Elder Scrolls Online zu bezwingen, braucht ihr die mächtigsten Verbündeten und ihr müsst gemeinsam vorgehen!

Befreit Sonnspitz: Drei Drachen, von denen einer behauptet, die Verkörperung Alkoshs selbst zu sein, halten den großen Tempel der Ersten Katze besetzt. In dieser neuen Prüfung für zwölf Spieler müsst ihr gemeinsam mit eurem Trupp gegen die Drachen bestehen und die Pläne der falschen Götter zunichte machen. Euch erwarten herausfordernde Kämpfe und einzigartige Belohnungen, wenn ihr es wagt, euch dem goldenen Drachen Nahviintaas zu stellen."



The Elder Scrolls Online: Elsweyr und das Update 22 für das Hauptspiel sind "im vorzeitigen Zugang" auf PC und Mac verfügbar. Auf PlayStation 4 und Xbox One werden die Erweiterung und das Update ab dem 4. Juni 2019 verfügbar sein.The Elder Scrolls Online: Elsweyr gehört zur "Saison des Drachen". Die Erweiterung umfasst ein neues Gebiet (Elsweyr), die Hauptgeschichte rund um die Verteidigung der khajiitischen Heimat gegen die Drachen, eine neue Klasse (Nekromant), eine Prüfung für zwölf Spieler (Sonnspitz), viele Nebenquests, Gegenstandssets, Sammlungsstücke und mehr.Features (laut Hersteller)The Elder Scrolls Online: Elsweyr ist in verschiedenen Ausgaben erhältlich. Es gibt eine Standard Edition, Collector's Editions und Upgrade-Editionen für diejenigen, die das Grundspiel von ESO bereits besitzen ( zur Website ).Das Update 22 für das Hauptspiel stellen die Entwickler folgendermaßen vor. "Mit Update 22 haben wir eine neue Gildensuche hinzugefügt, mit der ihr leichter eine Gilde suchen oder auch neue Gildenmitglieder finden könnt. Als Gildenleiter könnt ihr für eure Gilde eine Ausschreibung verfassen, über die ihr ganz gezielt nach Spielern mit bestimmten Kriterien suchen könnt, die zu euch passen. Falls ihr nach einer Gilde sucht, um dieser beizutreten, so öffnet das Gildenmenü und sucht dort nach einer Gilde frei nach euren Interessen und Bedürfnissen. Ihr könnt die Liste an Ausschreibungen nach Aktivitäten (beispielsweise PvP, Prüfungen, Handel, Rollenspiel oder vielem mehr) und nach verschiedenen Spielstilen (Gelegenheitsspieler, ausgeglichen oder Hardcore) filtern. Gilden können auch spezifische Allianzen, Rollen oder eine Mindestanzahl an Championpunkten vorgeben. (...) Falls ihr zu den Veteranen des Allianzkriegs gehört, dann bringt euch Update 22 ein System, das die Kämpfe in Cyrodiil aufrütteln wird: Artefaktwaffen. Zu zufälligen Zeiten während der Laufzeit einer Kampagne (etwa vier bis fünf Mal pro Tag) erscheint eine mächtige Waffe irgendwo im Gebiet. Der erste Krieger, der das Artefakt erreicht, kann es an sich nehmen, um eine tödliche neue Fertigkeitslinie zu erhalten. Allerdings haben diese neuen Fähigkeiten einen Preis, denn nur wer fortwährend Allianzpunkte verdient, verhindert, dass ihm langsam die Lebenskraft entzogen wird! Ihr findet ein Tutorium für die erste Artefaktwaffe, Volendrung, an einem der Allianztore (nahe den Aushängen)."