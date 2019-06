The Elder Scrolls Online: Elsweyr: Die Saison des Drachen wird mit Scalebreaker und Dragonhold fortgesetzt - 4Players.de

Die Saison des Drachen wird nach der Veröffentlichung von The Elder Scrolls Online: Elsweyr mit den beiden DLC-Spielerweiterungen "Scalebreaker" (zwei Verliese) und "Dragonhold" (neues Gebiet im Süden von Elsweyr) fortgesetzt."ESOs nächste DLC-Spielerweiterungsoll im dritten Quartal erscheinen und hat für euch und eure Gruppe zwei neue Verliese im Gepäck, damit ihr die Mondgrab-Tempelstadt und den Hort von Maarselok erobern könnt. Diese beiden neuen, herausfordernden Verliese gehören zum Erzählstrang der Saison des Drachen und lassen euch und eure Gruppe gegen Drachen antreten, wie ihr ihnen schon in Elsweyr gegenübergestanden habt. Doch nicht alle wollen die legendären Bestien vernichten, und die Kolosshallen waren nicht der einzige Ort, an dem Drachen weggeschlossen wurden. In beiden Verliesen werden atemberaubende neue Umgebungen zur Schau gestellt, herausfordernde Schlachten bestritten und überzeugende, eigenständige Geschichten erzählt, welche die Saison des Drachen verdichten. Die bevorstehenden Schlachten mögen beängstigend erscheinen, doch die wenigen Mutigen, die bereit sind, sich den Herausforderungen in der Mondgrab-Tempelstadt und im Hort von Maarselok zu stellen, werden mächtige neue Gegenstände und einzigartige Sammlungsstücke als Belohnung erhalten.""Ende 2019 könnt ihr das spannende Ende der Saison des Drachen mit, dem letzten DLC des Jahres, erleben. Dragonhold führt ein ganzes neues Gebiet im südlichen Elsweyr, das ihr erkunden könnt, ein. Es wird Pellitine genannt - ein gesetzloses Ödland, das vor fast 20 Jahren von einer tödlichen Seuche getroffen wurde. Dort müsst ihr Verbündete (inklusive des Fanlieblings Sai Sahan) zusammenbringen, den uralten Drachengarde-Orden reformieren, mächtige neue Werkzeuge und Waffen entwickeln sowie der Bedrohung durch die Drachen ein Ende setzen, bevor sie auf ganz Tamriel übergreift. Als Gebiets-DLC wird das südliche Elsweyr voller neuer Quests, Gewölbe, mächtiger Gegner und natürlich auch Drachenjagden sein. Sowohl Scalebreaker als auch Dragonhold werden in der zweiten Hälfte verfügbar sein."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Cinematischer Trailer