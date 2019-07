The Elder Scrolls Online: Elsweyr: "Scalebreaker" (Verlies-DLC) und Update 23 im August - 4Players.de

"Mondgrab-Tempelstadt: Tief in den uralten Ruinen der Mondgrab-Tempelstadt haben ein ehemaliges Mitglied der Drachengarde und seine Vampirkollegen vom Hohlzahnklan einen Drachen zu Fall gebracht und gefangengenommen. Doch sie wollen mehr als nur das die gedemütigte Bestie vernichten, denn der Klan plant ein Ritual, um dem Drachen sein Blut abzusaugen und seine schreckliche Macht in sich aufzunehmen!

Hort von Maarselok: In direkter Nachbarschaft zu Elsweyr wird in Grahtwald der Eldenwurzbaum von einer tödlichen Verderbnis bedroht, die dem nahegelegenen Urwald von Tenmar und dem Hort von Maarselok entstammt. Grahtwalds Beschützer haben versucht, den Drachen im Zentrum der Fäulnis zu zerstören, doch sind gescheitert. Deshalb wurde eine Waffenruhe zwischen dem Waldgeist Selene und demjenigen, der sie gefangen hält, dem Hexer Carindon, vereinbart. Zusammen und mit eurer Hilfe müssen sie alles geben, um den Eldenwurzbaum zu beschützen, bevor sich die Fäulnis ausbreiten kann."

Im August werden die Download-Erweiterung "Scalebreaker" und das Update 23 im Rahmen der Saison des Drachen in The Elder Scrolls Online veröffentlicht. Scalebreaker enthält zwei Dungeons (die Mondgrab-Tempelstadt und den Hort von Maarselok), welche die Auswirkungen des Elsweyr-Kapitels und die Folgen des Auftauchens von Drachen aus den Kolosshallen weiter vertiefen sollen.Update 23 erscheint zusammen mit dem Verliespaket und beinhaltet kostenlos für alle ESO-Spieler diverse Verbesserungen, inklusive Aktualisierungen der Schlachtfeld-Karten, Handwerk mit mehreren Gegenständen, eine Überarbeitung der Unerschrockenen-Schlüssel und -Belohnungen etc. Weitere Details findet ihr hier "Handwerk mit mehreren GegenständenJetzt könnt ihr mehrere Gegenstände gleichzeitig herstellen, verwerten und veredeln. Gebt einfach an, wie oft ihr die entsprechende Aktion durchführen möchtet und sie wird sofort in der gewünschten Häufigkeit ausgeführt! Das ist großartig, falls ihr gerade eure Handwerkskünste schnell verbessern oder euer Inventar ausmisten wollt. Und ihr könnt so schnell eure Vorräte mit Giften aufbessern oder Schriebe abschließen.Mehrfach Gebote für Gildenhändler-Standorte abgebenMit Update 23 könnt ihr mit eurer Gilde auf bis zu zehn verschiedene Standorte für den Gildenhändler pro Woche bieten. Der Standort mit dem höchsten Gebot wird priorisiert, und falls ihr bei eurer ersten Präferenz kein Glück habt, geht das System euer zweites, drittes … und so weiter Gebot durch. Sobald ihr ein Gebot auf einen Gildenhändler gewinnt, werden alle anderen Gebote in eurer Gildenbank gutgeschrieben. Durch diese Ergänzung wird es einfacher für euch, sicherzustellen, dass ihr einen Gildenhändler am gewünschten Standort erhaltet (solange ihr das nötige Gold für die Gebote habt)!Unerschrockenen-Schlüssel & -Belohnungen aktualisiertMit diesem neuen Update wird es außerdem einfacher, eure Unerschrockenen-Schlüssel zu verwalten, und ihr bekommt mehr Möglichkeiten diese auszugeben. Update 23 führt Unerschrockenen-Schlüssel nun als Währung, was bedeutet, dass ihr sie in eurem Inventar unter Währungen findet und nicht mehr als individuelle Gegenstände im Inventar. So werdet ihr eure Schlüssel immer im Auge haben, und ihr könnt von den verschiedenen Unerschrockenen-Questgebern Unerschrockenen-Kassetten bekommen, um die Monster-Schultern zu erhalten, sodass ihr nicht mehr die Truhe im Lager nutzen müsst.Diese Kassetten enthalten die normalen Gegenstände, die ihr erhaltet, wenn ihr Schlüssel einlöst, aber ihr könnt auch neue Optionen bekommen. Bei den Unerschrockenen-NSCs könnt ihr mehr Schlüssel für bestimmte Kassetten von kombinierten Verliesen ausgeben. Die Kombinationen basieren auf Veröffentlichung oder Zusammenhang der Verliese. Beispielsweise könnt ihr zusätzliche Schlüssel ausgeben, um eine zufällige Kassette aus den Verliesen aus dem DLC Imperial City zu bekommen (in diesem Fall hättet ihr eine Chance von 50/50, dass ihr entweder die Schulter von Molag Kena oder vom Hochwächter erhaltet). Eine weitere Paarung wären die Monster-Schultern aus beiden Versionen der Pilzgrotte. So erhöht sich die Chance, dass ihr die gewünschte Monster-Schulter erhaltet, aber sie kostet mehr – und es bleibt ein gewisses Risiko.Schließlich bieten die Unerschrockenen-NSCs die Stilseite für die Monster-Schultern jedes Monats auch für eine große Anzahl Schlüssel an, sodass ihr euch sofort den Schulterstil holen könnt, den ihr haben wollt (für die Stile der Monstermasken müsst ihr aber weiterhin in die Verliese).Aktualisierung von Ald Carac und Istirus-AußenpostenDie Schlachtfeld-Karten Ald Carac und Istirus-Außenposten haben für bestimmte Spielmodi neue Versionen bekommen. Wenn ihr Ald Carac nun als Todeskampf, Reliktjagd und Chaosball spielt, kämpft ihr auf einer kleineren, kompakteren Karte. Bei Istirus haben wir auch Anpassungen an der Karte für Todeskampf und Chaosball vorgenommen. Damit ist jede Karte besser auf die verschiedenen Spielmodi zugeschnitten, was ein spannendes und action-geladenes Spiel ermöglicht!"Letztes aktuelles Video: E3 2019 Cinematischer Trailer