The Elder Scrolls Online: Elsweyr: Scalebreaker-DLC veröffentlicht - 4Players.de

Bethesda Softworks und die Zenimax Online Studios haben die Scalebreaker-Erweiterung für The Elder Scrolls Online: Elsweyr am 26. August 2019 für PC sowie am 27. August für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht . Das Add-on ist für alle Mitglieder von ESO Plus kostenlos verfügbar und kann im Kronen-Shop zum Preis von 1.500 Kronen erworben werden.Zum Inhalt heißt es: "Die DLC-Verlieserweiterung Scalebreaker bietet euch zwei neue Verliese zur Saison des Drachen und setzt damit die Ereignisse aus Wrathstone und Elsweyr fort. Die Drachen wurden aus den Kolosshallen befreit und jetzt müsst ihr euch um die Folgen kümmern. Auch wenn all diese Geschichten Teil der einjährigen Sage sind, könnt ihr sie alle eigenständig erleben, selbst ihr die vorherigen Inhalte noch nicht hinter euch gebracht habt."Letztes aktuelles Video: Scalebreaker Trailer