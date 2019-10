The Elder Scrolls Online: Elsweyr: Dragonhold (DLC) und Update 24 für PC und Mac verfügbar - 4Players.de

Dragonhold, der "Höhepunkt" und der Abschluss der Saison des Drachen in The Elder Scrolls Online , ist auf PC und Mac veröffentlicht worden. Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One können ab dem 5. November 2019 im südlichen Elsweyr ihre Spuren hinterlassen.In Dragonhold darf man dem südlichen Elsweyr einen Besuch abstatten. In diesem neuen Storygebiet mit drei Landschaften (einschließlich versengter, aber sich erholender Wildnis, überwachsene Wälder und tropische Steppen) warten neue Gewölbe, Gegner, Quests und Drachenjagden. Dragonhold kann zum Preis von 2.000 Kronen im Kronen-Shop gekauft werden (zum Vergleich: 3.000 Kronen kosten 20,99 Euro). Das Sammlerpaket mit dem Reittier, dem Begleiter des legendären Drachen sowie einem Paket Schriftrollen des Lernens kostet 4.000 Kronen. ESO-Plus-Mitglieder haben direkt Zugriff auf die Erweiterung.Außerdem steht mit dem Update 24 eine (kostenlose) Aktualisierung für das Grundspiel bereit, das u.a. die erste Ladung an Performance-Verbesserungen mit sich bringt. Hierzu gehören die Überarbeitung der Speicherverwaltung, die grundlegende Verbesserung der Gruppensuche und die erste Phase der Anpassungen an den Kampffähigkeiten. Diese Änderungen sollen die Anzahl der auftretenden Abstürze verringern, die Kämpfe reaktionsfreudiger machen und sowohl die Geschwindigkeit als auch die Zuverlässigkeit der Gruppensuche verbessern.Weitere Informationen über Dragonhold und Update 24 findet ihr hier . Auch die #SlayDragonsSaveCats-Wohltätigkeitskampagne, mit der bereits mehr als 50.000 Dollar für den guten Zweck zusammengekommen sind, läuft noch weiter ( zur Website ).Letztes aktuelles Video: Dragonhold - Trailer