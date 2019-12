The Elder Scrolls Online: Elsweyr: Abschluss der Saison des Drachen; das Schwarze Herz von Skyrim am Horizont - 4Players.de

Bei den Game Awards 2019 präsentierten die ZeniMax Online Studios einen neuen Trailer, der den Höhepunkt der Saison des Drachen zeigt. Die Saison des Drachen umfasste die Erweiterungen Wrathstone, Elsweyr , Scalebreaker und Dragonhold.Am Ende des Videos werfen die Entwickler einen kurzen Blick in die Zukunft. Im nächsten Abenteuer, das wie die Saison des Drachen wieder ein Jahr umfassen wird, geht zurück in das Gebiet "Himmelsrand", um das Schwarze Herz von Skyrim zu erkunden. Das kommende Kapitel von The Elder Scrolls Online wird am 16. Januar 2020 ab 23 Uhr (MEZ) in der HyperX Esports Arena Las Vegas vor einem Livepublikum aus ESO-Spielern präsentiert Letztes aktuelles Video: Cinematischer Trailer The Game Awards 2019Außerdem haben die Spieler von The Elder Scrolls Online über 200.000 Dollar für den guten Zweck gesammelt.Bethesda: "Die Spieler von The Elder Scrolls Online haben ihr Ziel, 200.000 Dollar zu sammeln, erreicht und helfen damit, das Leben von Haustieren auf der ganzen Welt mithilfe von Best Friends Animal Society (Nordamerika) und FOUR PAWS (europaweit) zu retten und zu verbessern. Darüber hinaus haben die Spieler direkt 1.509,34 Dollar für die Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, womit die Spendensumme bei insgesamt 201.509,34 Dollar liegt. Die Spendensumme von 200.000 Dollar wird gleichmäßig zwischen Best Friends Animal Society und FOUR PAWS aufgeteilt, sobald der Aktionszeitraum am heutigen 9. Dezember 2019 endet. Seit dem 1. Oktober haben die Spieler im Rahmen der #SlayDragonsSaveCats-Wohltätigkeitskampagne ihr Bestes gegeben, um die katzengleichen Bewohner Elsweyrs zu retten, indem sie Drachen erschlugen. Pro fünf geflügelte Bestien, die zu Fall gebracht wurden, hat Bethesda 1 Dollar gespendet, bis zu einem Maximum von 200.000 Dollar. Das bedeutet, dass in nur etwas mehr als zwei Monaten eine Million Drachen erschlagen wurden!"