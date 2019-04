Frontier Developments: Gerüchte: Jurassic World Evolution 2, Planet Coaster 2, Planet Zoo und Elite-Shooter - 4Players.de

In der Gerüchteküche von 4Chan ist eine Meldung über die aktuellen und zukünftigen Projekte von Frontier Developments aufgetaucht. In dem Beitrag, der am 14. April an die Öffentlichkeit gelang, wurde auch die Ankündigung des "Carnivore Dinosaur Packs" für Jurassic World Evolution vorweggenommen. Die offizielle Ankündigung dieser Erweiterung erfolgte am 17. April ( wir berichteten ). Somit hat sich ein Teil des Leaks bereits als korrekt erwiesen, dennoch sollte man skeptisch bleiben. Die Informationen sollen von einem "Technical Artist" aus dem Unternehmen stammen.Zu den neuen und bisher nicht angekündigten Projekten soll Planet Zoo gehören. Das PC-Spiel auf Basis von Planet Coaster wird sich wohl um den Aufbau eines Zoos drehen - inkl. "cooler" Wettereffekte. Es soll im Oktober erscheinen und ziemlich bald angekündigt werden. In dem Bericht wird es als "ganz okay" beschrieben. Alle drei Monate soll eine Erweiterung erscheinen.Das jüngst angekündigte "neue Lizenzspiel" soll lediglich Jurassic World Evolution 2 sein. Es soll 2021 veröffentlicht worden. Da die Entwickler die "Probleme" des ersten Teils nicht aus der Welt schaffen könnten, wollen sie einen Nachfolger realisieren, heißt es spöttisch. Außerdem soll an Planet Coaster 2 (Project Einstein), einem Echtzeit-Strategiespiel mit dem Arbeitstitel "Project Marconi" und Jurassic World Survival gearbeitet werden. Konkrete Details zu Jurassic World Survival und Planet Coaster 2 liegen nicht vor. Sie würden allerdings mit Disney über Lizenzen für Planet Coaster 2 sprechen.Planet Coaster befindet sich derzeit im "Wartungsmodus". Es sollen noch einige Pakete mit Achterbahnen und ein Ghostbusters Pack folgen. Für Jurassic World Evolution soll im Juli die Erweiterung "Claire Dearing" erschienen, mit einer Safari-Truckfahrt und Paläobotanik (Anbau von Pflanzen als Nahrung für die Dino-Fütterung). In der Mission soll es darum gehen, die Dinosaurier von Isla Nublar zu retten und nach Sanctuary Island zu bringen. Einige Dekorationen und drei neue Dinosaurier (u. a. Albertosaurus, Ouranosaurus) sind geplant. Im Dezember wird es ein 1993er-Paket mit Isla Nublar und Isla Sorna geben - sowie die klassische Jeep-Fahrt als Attraktion. Die damit verbundenen Missionen sollen sich darum drehen, den klassischen Jurassic Park wieder zum Laufen zu bringen. Elite Dangerous soll Ende 2020 mit Ego-Shooter-Kämpfen gegen die Thargoiden und mit Basisbau erweitert werden. Die Thargoiden sollen stark an "Starship Troopers" erinnern.