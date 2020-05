Frontier Developments: Hohe Nachfrage nach allen Spielen; Planet Zoo knackt Millionenmarke

In den letzten Monaten hat die Nachfrage nach den Spielen von Frontier Developments infolge der weltweiten Covid-19-Einschränkungen zugenommen. Auch im Mai verzeichnete das Studio weiterhin ein hohes Interesse an ihren Titeln, weswegen sie erwarten , dass der Betriebsgewinn des laufenden Geschäftsjahres über dem oberen Ende der früheren Prognosebandbreite liegen wird (65 bis 73 Mio. Pfund). Jurassic World Evolution und Planet Zoo haben allesamt zu diesem Erfolg beigetragen - sowohl die Basisspiele als auch die kostenpflichtigen Erweiterungen. Das jüngste Spiel, Planet Zoo, das im November 2019 veröffentlicht wurde, ist der bisher größte PC-Launch von Frontier. Bis Anfang Mai 2020 hat sich die Zoo-Aufbausimulation über eine Million Mal verkauft (nur das Basisspiel). Dieser Meilenstein wurde in weniger als sechs Monaten nach dem Verkaufsstart und mehrere Monate vor allen früheren PC-Veröffentlichungen von Frontier erreicht.Elite Dangerous hat im April die Schwelle von 3,5 Millionen Verkäufen überschritten. Jurassic World Evolution liegt bei über 3 Millionen Verkäufen (Stand: März) und Planet Coaster bei 2,5 Millionen (Stand: Januar). Diese Verkaufszahlen beziehen sich auf die jeweiligen Basisspiele. Angaben zu den Verkäufen der zahlreichen Download-Erweiterungen wurden nicht gemacht.Frontier Developments hat sich kürzlich eine Formel-1-Lizenz zur Entwicklung von Management-Spielen für PC und Konsolen gesichert (F1 Seasons: 2022 bis 2025). Bis zum 31. Mai 2023 wird zudem ein Echtzeit-Strategiespiel in der Welt von Warhammer Age of Sigmar für PC, Konsolen und Streaming-Dienste erscheinen . Gerüchte besagten, dass sich Jurassic World Evolution 2 und Planet Coaster 2 ebenfalls in Entwicklung befinden.