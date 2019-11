Biker Garage: Mechanic Simulator: Virtuelle Motorrad-Werkstatt auf PC eröffnet - 4Players.de

Zehn verschiedene Typen von Motorräder!

Normale und schwierige Kundenaufträge

Reparatursystem (kaufen, verkaufen, Teile (ab)montieren)

Teile lackieren

Auktionssystem (kaufen, restaurieren und weiterverkaufen von Motorrädern mit Gewinn)

Weiterentwicklung von Fähigkeiten

Vergrößere deine Werkstatt

Nimm an Viertelmeile-Rennen teil

Endloses Spielevergnügen - Kunden haben stets neue Aufträge parat

Bildquelle: Steam

Die polnischen Entwickler von BeardedBrothers.games haben ihre virtuelle Motorrad-Werkstatt Biker Garage: Mechanic Simulator am 28. November 2019 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 5. Dezember ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (18,89 Euro statt 20,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "ausgeglichen" (derzeit sind 57 Prozent der 14 Reviews positiv). Umsetzungen für Xbox One und Nintendo Switch sind weiterhin geplant.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Biker Garage wirst du zu einem Motorradmechaniker. Kaufe gebrauchte Motorräder, repariere sie und verkaufe sie mit Gewinn weiter. Dir stehen zehn Typen von Motorrädern zur Verfügung. Rüste deine Werkstatt aus und gewinne immer mehr neue Kunden. Präsentiere die Bikes online und verkaufe so noch mehr. Mehr als 2000 Teile zum Ein- und Anbauen."Als Hauptfeatures werden genannt:Der weitere Fahrplan sieht wie folgt aus:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer PC