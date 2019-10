Worbital: Feuer frei für die Weltraum-Artillerieschlachten auf PS4, Xbox One und Switch - 4Players.de

Team Jolly Roger hat seine bereits im Januar auf PC gestartete Weltraum-Action Worbital am 18. Oktober 2019 auch auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch die Starterlaubnis erteilt. Der Download via PlayStation Store Microsoft Store und eShop schlägt jeweils mit 12,99 Euro zu Buche.Auf dem PlayStation Blog hat Lead-Designer Sasu Kemppainen die Entstehungsgeschichte der kosmischen Artillerieschlachten kürzlich näher erläutert: "Der lange, interplanetare Krieg von Team Jolly Rogers Worbital ist ein Echtzeit-Strategiespiel, bei dem die Spieler die Kontrolle über ihre Planeten übernehmen, eine Artillerie aufbauen und gezielte Schüsse durch das Sonnensystem schicken, um eventuell die Planeten ihrer Feinde zu zerstören. Das sorgt natürlich für massenweise Gravitätlichkeiten und Explosionen.Die Idee haben wir eigentlich von unserem Vorgängertitel Interplanetary geklaut - einem realistischen Planet-gegen-Planet-Kampfspiel mit nüchterner Sci-Fi-Ästhetik. Das war ein langes Projekt, und am Ende fing die ernsthafte Natur des Spiels an, mich zu ermüden. Kann ich nicht einen Superturbolaser haben und ein Loch in diesen Planeten jagen, der eine Kettenreaktion auslöst und das Sonnensystem zerstört? Nein, das wäre nicht realistisch. Aber es würde Spaß machen.Das war das Stichwort für Worbital, das chaotische Weltraumartillerie-Spiel, in das wir alles reinpacken konnten, das wir uns vorher verkneifen mussten! Explodierende Planeten, Raumschiffe, Kollisionen, schwarze Löcher ... die gleichen Voraussetzungen, aber mit völlig anderer Perspektive! Man könnte es auch 'kathartische Spielentwicklung' nennen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer