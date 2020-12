Creeper World 4: Der Riesenschleim darf auf PC bekämpft werden

Aktualisierung vom 4. Dezember 2020, 10:31 Uhr:



Inzwischen haben Knuckle Cracker



Ursprüngliche Meldung vom 29. November 2020, 11:00 Uhr:



Creeper World 4 Inzwischen haben Knuckle Cracker Creeper World 4 für PC veröffentlicht. Auf GOG und Steam , wo auch eine kostenlose Demo bereitsteht, wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des Echtzeit-Strategiespiels gewährt (18,89 Euro statt 20,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 98 Prozent von 154 Reviews positiv).

wird am 3. Dezember 2020 für PC ( Steam erscheinen . Wie in den Vorgängern kämpft man in dem Strategiespiel gegen ein gigantisches, außerirdisches Schleimwesen, das versucht, die Welt bzw. die Karte komplett zu verschlingen. Als Spieler versucht man "den Blob" mit konventionellen und futuristischen Waffen (Geschütztürme, Fahrzeuge, Flugzeuge, aus dem Orbit) Einhalt zu gebieten.In Creeper World 4 darf der physikalisch simulierte Schleim erstmalig in 3D bekämpft werden. Das Spiel wird kleine Karten mit Pause-Funktion zur Einheiten-Steuerung sowie große (jederzeit speicherbare) Echtzeit-Schlachten umfassen. Auch ein Story-Modus in einer Kampagne ist dabei. Darüber hinaus gibt es Editoren, mit denen man sowohl Karten als auch Einheiten erstellen kann.Letztes aktuelles Video: Trailer