Surviving Mars: Green Planet: Terraforming des Roten Planeten in der zweiten Erweiterung - 4Players.de

Screenshot - Surviving Mars: Green Planet (PC) Screenshot - Surviving Mars: Green Planet (PC) Screenshot - Surviving Mars: Green Planet (PC) Screenshot - Surviving Mars: Green Planet (PC) Screenshot - Surviving Mars: Green Planet (PC)

Paradox Interactive und Haemimont Games haben die zweite große Erweiterung Surviving Mars: Green Planet angekündigt. Das kostenpflichtige Add-on, in dem man die Oberfläche des Roten Planeten durch Terraforming bewohnbar machen kann, soll im zweiten Quartal 2019 (April bis Juni) für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Green Planet ist ebenfalls im Season Pass enthalten.Jede Entscheidung, die man während der Kolonisierung trifft, kann sich auf die Terraforming-Parameter auswirken, zu denen Atmosphäre, Temperatur, Wasser und Vegetation gehören. So kann man verschiedene Flechten, Gras, Sträucher oder Bäume anpflanzen, um den Planten langsam "grün" werden zu lassen. Pflegeleichte Pflanzen wie Flechten können zunächst die Bodenqualität verbessern, bevor dann ertragreiche Bäume gesät werden. Sieben neue Mars-Wunder kommen hinzu (Treibhausgasfabrik, Forstanlage, Wasserpumpe für Seen).Außerdem wird es sieben Spezialprojekte geben, wie das Schmelzen der Polarkappen, das Einfangen von Eis-Asteroiden oder der Start eines Weltraumspiegels, die allesamt Einfluss auf die Terraforming-Parameter haben werden. Allerdings können diese Projekte nachhaltige Auswirkungen auf den Planeten haben und Naturkatastrophen auslösen - zum Beispiel ein Marsbeben durch einen Asteroideneinschlag oder saurer Regen durch die Treibhausgasfabrik. Daneben versprechen die Entwickler eine Vielzahl an Verbesserungen, vor allem in der mittleren und finalen Spielphase. Auch ein Patch für das Hauptspiel ist geplant."Terraforming auf dem Mars ist etwas, was die Vorstellungskraft der Menschen seit jeher fesselt. Es ist etwas, was wir mit besonderer Sorgfalt entwickeln mussten, um sicherzugehen, dass wir es hinbekommen", sagt Gabriel Dobrev, CEO bei Haemimont Games. "Seit der Veröffentlichung von Surviving Mars im letzten Jahr, ist Terraforming das meist gewünschte Feature unserer Community, welches wir mit der Green Planet-Expansion jetzt liefern."Letztes aktuelles Video: Ankündigung