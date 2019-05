Surviving Mars: Green Planet: Zweite Erweiterung, DLC-Paket Project Laika und Armstrong-Update veröffentlicht - 4Players.de

Paradox Interactive und Haemimont Games haben die Erweiterung Surviving Mars: Green Planet , das DLC-Paket Project Laika und das Armstrong-Update für das Hauptspiel auf PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht Green Planet ist die zweite große Erweiterung für Surviving Mars und ermöglicht es den Spielern, den Roten Planeten "grün" werden zu lassen und durch Einführung von Terraforming-Parametern die Kuppeln zu öffnen. Dabei werden sie ergänzt von neuen Gebäuden, besonderen Projekten und Vegetation auf der Planetenoberfläche, mit dem Ziel, menschliches Leben auf dem Mars zu ermöglichen. Der Rote Planet präsentiert sich zudem tierfreundlich, denn das Laika Project Animal-Pack fügt der außerirdischen Welt mehrere Heim- und Nutztiere hinzu.Das Armstrong-Update überarbeitet die Forschungs-Benutzeroberfläche, fügt neue Events sowie Projekte hinzu und bringt Landschaftsbau-Tools, die es den Spielern ermöglichen, die Topologie der Planetenoberfläche den eigenen Bedürfnissen anzupassen.Spieler können Surviving Mars: Green Planet und Project Laika zum Preis von 19,99 Euro respektive 5,99 Euro oder beides zusammen im Green-Planet-Plus-Bundle zum Preis von 23,90 Euro erwerben. Beide Erweiterungen sind auch im Season Pass enthalten.Letztes aktuelles Video: Release TrailerArmstrong-Update:5 Landschaftsbau-Tools und Gebäude: Gemäß den Bedürfnissen der Kolonie können Anstiege errichtet, Gelände abgeflacht, Oberflächenstrukturen verändert und Felsformationen erstellt werden. Landschaftsbau erfordert keinerlei Forschung und ist mit dem Start des Spiels verfügbar. Bei der Landschaftsgestaltung des Planeten sollten die Ressourcen jedoch gut überwacht werden, denn das abgetragene Gestein und die Erde müssen irgendwohin gebracht werden.3 spezielle Projekte: Meteore können erfasst und High-Speed-Kommunikations- sowie SETI-Satelliten gestartet werden. Diese speziellen Projekte sind verfügbar sobald die ersten planetarischen Anomalien ohne vorhergehende Forschung entdeckt wurden.2 neue Anlagen: Die Spieler können einen großen Abladeplatz und eine Raketenbauanlage für ihre Kolonie erstellen. Der Abladeplatz ist ab sofort verfügbar und nimmt überschüssiges Gesteinsmaterial auf. Die Raketenbauanlage ermöglicht die Erstellung von Raketen nachdem in der fortgeschrittenen Raketentechnik geforscht wurde.20 neue Events: Diese Events bringen mehr Vielfalt in den Anfangsbereich des Spiels.Neues Forschungs-UI: Bringt ein aufpoliertes Forschungs-Interface.Surviving Mars: Green Planet:Terraforming: Der Mars lässt sich terraformieren, um den feindseligen Planeten für die Menschheit bewohnbar zu machen. Jede Entscheidung, die in der Kolonie getroffen wird, um den Roten Planeten lebenswerter zu machen, kann die Parameter Atmosphäre, Temperatur, Wasser oder Vegetation beeinflussen. Via "Planetary Overview UI" können die Spieler ihren Fortschritt auf einer planetarischen Skala überprüfen. Sobald Atmosphäre zum Atmen erzeugt wurde, können sie ihre Kolonisten frische marsianische Luft einatmen lassen.Grüner Mars: Die Spieler können die Oberfläche des Mars mit verschiedenen Flechten, Gräsern, Sträuchern oder Bäumen versehen und beobachten, wie der Rote Planet zunehmend grüner wird. Leicht zu pflegende Pflanzen können die Bodenqualität verbessern, um komplexere Pflanzen wachsen zu lassen, während Bäume hohe Samenerträge für die Ernte der Kolonie liefern. Bodengüte sowie Gesundheit und Wachstum der Pflanzen sollten dabei stets überprüft werden.Spezielle Projekte: An sieben speziellen, herausfordernden Projekten können die Spieler teilnehmen - darunter: Abschmelzen der Polarkappen, Erfassen von Eis-Asteroiden, Realisierung eines Weltraumspiegels und mehr. Doch Vorsicht! Alle diese Projekte haben eine nachhaltige Auswirkung auf den Planeten, die Naturkatastrophen auslösen können.7 neue Terraforming-Anlagen: Die Spieler können sieben neue Anlagen erbauen, die zur Terraformierung des Planeten beitragen und die Veränderungen kapitalisieren. Durch eine THG-Anlage lassen sich die Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre abführen, das Aufforstungswerk erhöht das Wachstum der Vegetation, die Wasserpumpe ergibt einen Natursee und vieles mehr.Klimakatastrophen: Die Terraformierung des Mars kann unerwartete Konsequenzen nach sich ziehen. Sollte zu viel Treibhausgas in die Atmosphäre gelassen werden, kann dies etwa zu saurem Regen führen, der die Bodenqualität negativ beeinflusst. Oder wenn ein Asteroid auf dem Planeten einschlägt, kann ein mögliches Marsbeben die Produktion der Kolonie erheblich stören.Project Laika umfasst:Tierfarm: Die Spieler können bis zu acht verschiedene Nutztiere züchten. Auf den Weiden des Mars finden sich Kühe, Hühner, Schweine und mehr. Nutztiere können auf den neuen Indome- oder Outside-Farmen bis zur Schlachtung aufgezogen werden.Bester Freund der Marsianer: Das Tierpaket umfasst 25 verschiedene Haustiere, darunter gewöhnliche Tiere wie Katze, Hund oder Hase, aber auch ungewöhnliche Kandidaten wie Lama, Pinguin oder Schnabeltier. Sobald der Planet ausreichend terraformiert wurde, gehen die Haustiere nach draußen, um nahe gelegene Büsche und Bäume zu erkunden.