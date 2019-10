Sea Salt: Die Jagd des erzürnten Meeresgotts auf Ungläubige hat begonnen - 4Players.de

Die schwedischen Entwickler Y/CJ/Y haben ihr düsteres Echtzeit-Strategiespiel Sea Salt am 17. Oktober 2019 für PC und Xbox One ( Microsoft Store ) veröffentlicht. Auf Steam GOG sowie im Humble Store wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt. Die Umsetzung für Nintendo Switch ( eShop ) soll am 22. Oktober folgen.Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 74 Prozent von 24 Reviews positiv). Der aktuelle Wertungsschnitt auf GOG liegt bei 3,7 von fünf Sternen. In dem Mix aus Action und Taktik schlüpft man in die Rolle von Dagon, dem alten Gott der See, der einen Schwarm von schrecklichen Monstern kontrolliert, um jene zu bestrafen, die nicht an ihn glauben. Neben dem Story-Modus bietet Sea Salt auch einen Tower-Defense-Modus, in dem man gegen immer stärker werdende Gegnerwellen ankämpft.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer