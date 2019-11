Last Oasis: Der Survival-Alltag der Nomaden und der Clans im Video - 4Players.de

Das polnische Studio Donkey Crew präsentiert das alltägliche Leben der Nomaden und der Clans in der postapokalyptischen Welt von Last Oasis im folgenden Video. Das mehrfach verschobene Survival-MMO soll Anfang 2020 in den Early Access auf Steam starten.Letztes aktuelles Video: Devlog 3 - Life in an OasisStory-Hintergrund: "Last Oasis spielt auf der Erde, tausend Jahre in der Zukunft. Ein kataklystisches Event hat den Mond zerstört und die Rotation des Planeten gestoppt, wodurch er in zwei extreme Klimazonen gestürzt wurde. Ein bewohnbarer Streifen sitzt zwischen der messerscharfen Kälte, die in Dunkelheit gehüllt ist und der brennenden Wüste, der sich langsam bewegt, während der Planet um die Sonne rotiert. Ein Tag geht ein ganzes Jahr lang und die einzige Möglichkeit zu überleben ist sich stetig zu bewegen. Die letzten Überlebenden der Menschheit haben eine große Stadt gebaut, die sich bewegt und Floatilla genannt wird. Nomaden müssen, auch gegen ihren Willen, in die vorbeiziehenden Oasen, um wichtige Ressourcen zu sammeln, damit sich die Stadt weiterbewegt. Außerhalb der Stadt bekriegen sich Clans, um die Vorherrschaft über Ressourcen, Gebiet und Allianzen zu haben."In dem Clan-basierten Survival-Onlinespiel übernehmen die Spieler die Rolle der unfreiwillig ausgewählten Nomaden. Sie müssen Ressourcen sammeln und Walker bauen - diese von "Woodpunk" inspirierten Schiff-ähnlichen Maschinen werden fürs Reisen, Kämpfen, Ernten und Erbauen von Basen benötigt. Die Walker sind aufrüstbar und können für die verschiedenen Zwecke mit unterschiedlichen Anbauten ausgestattet werden. Auf höchster Stufe umfasst die Clan-Kriegsführung mehrere Walker mit Spielern auf beiden Seiten. Während der Clankriege werden große Mengen an Ressourcen vernichtet, so dass die Spieler sorgfältig abwägen müssen, was und wann sie angreifen.