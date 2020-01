Last Oasis: Teilnehmer für geschlossenen Beta-Test gesucht

Donkey Crew, Entwickler des Survival-Abenteuers Last Oasis , hat interessierte Spieler aufgerufen, sich um die Teilnahme an einem Beta-Test zu bewerben. In diesem soll es vor allem darum gehen, die PvP-Balance zu perfektionieren, wie Game Producer Lucas Stannis und Game Director Florian Hofreither im nachfolgenden Video beschreiben. Das Studio sucht daher PvP-erfahrene Clans und bittet Interessierte, sich in ihrem Discord-Kanal zu melden. Anfang Februar soll die Testphase beginnen.Eine Besonderheit des Spiels sind große Walker - von "Woodpunk" inspirierte, fürs Reisen, Kämpfen, Ernten und Erbauen von Basen konstruierte Maschinen. Die Walker sind aufrüstbar und können für verschiedene Zwecke mit unterschiedlichen Anbauten ausgestattet werden. Während der im Mittelpunkt stehenden Clankriege werden dabei große Mengen an Ressourcen vernichtet, sodass man sorgfältig abwägen muss, was und wann sich lohnt anzugreifen.Letztes aktuelles Video: Aufruf zum Beta-Test