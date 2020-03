Last Oasis: Hölzerne Mechs knarzen bald in den Early Access

Das Survival-MMO mit hölzernen Mechs von Entwickler Donkey Crew nimmt langsam Formen an: Last Oasis startet am Donnerstag, 26. März auf Steam in den Early Access . Der Frühzugriff soll primär für Feintuning bei der Wirtschaft, den Clan-Kriegen sowie dem Kampf sorgen.In seiner frühen Form bekommt das Spiel ein komplettes Handels-System, die konstruierbaren Walker, Spieler-Clans, einige soziale Features und diverse Feindkreaturen. Die geplanten zwölf bis 24 Monate Early Access sollen neue Biome, Klimazonen und weitere Ausrüstung im "Tech Tree" mit sich bringen.Eine Besonderheit des Spiels sind natürlich die großen Walker - von "Woodpunk" inspirierte, fürs Reisen, Kämpfen, Ernten und Erbauen von Basen konstruierte Maschinen. Die Walker sind aufrüstbar und können für verschiedene Zwecke mit unterschiedlichen Anbauten ausgestattet werden. Während der im Mittelpunkt stehenden Clankriege werden dabei große Mengen an Ressourcen vernichtet, sodass man sorgfältig abwägen muss, was und wann sich lohnt, anzugreifen.Letztes aktuelles Video: Aufruf zum Beta-Test