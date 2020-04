Last Oasis: Server sind nach Downtime und Stresstest wieder online

Die Server von Last Oasis sind nach der einwöchigen Downtime, aufgrund der Überlastung nach dem Early-Access-Start ( wir berichteten ), wieder online. Eine ausführliche Erklärung der Problemursachen findet ihr in diesem Steam-Beitrag . Am vergangenen Wochenende fand ein Stresstest statt (Fortschritt wurde zurückgesetzt) und da sich die Server bis Sonntag weitgehend stabil zeigten, ließen die Entwickler das Spiel einfach weiterlaufen - mit der Prämisse, dass die Fortschritte nicht mehr zurückgesetzt werden und die Server auch nicht mehr runtergefahren werden sollen, sofern nicht wieder gravierende Probleme auftauchen.Derzeit befindet sich ein Update in Entwicklung, das die Umbenennung und die Umgestaltung des Charakters erlauben soll. Eine Funktion zur Löschung des Charakters soll später folgen, um nicht wieder die Stabilität des Backends zu gefährden.Spieler, die einen anderen Startort als ihre Freunde gewählt haben und mit ihnen zusammenspielen wollen, sollen die Respawn-Option benutzen. "To some of you who selected different starting zones than your friends, you can already take care of it by clicking Respawn in the menu, switching to World Map in the respawning screen, and selecting an oasis you'd like to respawn on. You can choose to respawn on any oasis (respawning on other cradles is only possible if you haven't left one). You will lose your inventory and will have to leave your walker behind, but you'll be instantly teleported to your friends. If you cannot see your friends' oasis, it might be because it's too far away North/South (over 50 tiles), but you can do multiple respawns to get there."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer