Last Oasis: Early-Access-Patch mit neuem Walker und Engine-Update

"Added Cobra Walker - a giant walking defense tower.

Fixed Rupu Slings attacking friendly players when private.

Fixed grappling hook collision issues on walkers.

Updated engine to UE 4.25. Various tweaks and improvements like performance, visuals, etc. (the reason for large size)."

Für die Early-Access-Version von Last Oasis ist ein kleines Update veröffentlicht worden, das den Cobra Walker als laufenden Verteidigungsturm einführt. Ansonsten wurden Verbesserungen bei dem Enterhaken/Greifhaken in Verbindung mit den Walkern vorgenommen und die Unreal Engine auf die Version 4.25 aktualisiert, was sich positiv auf Performance, Grafikqualität etc. auswirken soll. In den nächsten Monaten sollen noch weitere "spezialisierte Walker" hinzugefügt werden. Das nächste große Update ist für Oktober geplant.Donkey Crew: "Bleib in Bewegung, die Welt liegt im Sterben! In diesem nomadischen MMO mit Fokus auf deinem Überleben baust du mobile Basen, die als Walker umherziehen. Tritt einem Clan bei, kämpfe um Land und greife zum Schwert, um zu plündern, zu rauben, zu handeln und zu überleben."Letztes aktuelles Video: Cobra Walker