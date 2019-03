SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech: Exklusives Switch-Rollenspiel hat einen Releasetermin - 4Players.de

Das Rollenspiel SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech erscheint am 25. April exklusiv für Switch. Das offizielle Datum haben Entwickler Image & Form Games und Publisher Thunderful Publishing AB bekannt gegeben. Der Preis wird 24,99 Euro im eShop betragen. Besonders hervorzugeben ist das Kampfsystem, das mit Kartendecks ausgetragen wird, die man selbst entwickelt und zusammenstellt, um seine Helden stärker zu machen."Die SteamWorld-Community hat uns schon lange darum gebeten, ein RPG zu entwickeln", so Brjánn Sigurgeirsson, CEO von Image & Form. "Ich bin glücklich und zufrieden darüber, dass wir einen derart polierten Titel deutlich früher liefern können als gedacht. Nach der Ankündigung im Januar haben wir die wachsende Vorfreude von Spielern, der Presse und Content Creators beobachtet. Ich bin davon überzeugt, dass Fans von Rollenspielen und vorherigen SteamWorld-Spielen SteamWorld Quest lieben werden, denn es ist ein echtes Juwel."Auch Marcel war in der Vorschau durchaus angetan: "Die angespielte Preview-Demo von SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech gefiel mir hauptsächlich durch das eigenwillige Fantasy-Steampunk-Universum, die charmante Inszenierung mit hervorragenden Animationen und die rasanten Kämpfe mit den Lockkarten."Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer