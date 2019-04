SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech: Taktik-Rollenspiel mit Steampunkrobotern erscheint in dieser Woche - 4Players.de

Image & Form Games und Thunderful Publishing werden SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech am 25. April 2019 auf Nintendo Switch veröffentlichen. Andere Plattformen sollen später versorgt werden. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit.In SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech führt man eine Gruppe von aufstrebenden Robotern durch eine handgezeichnete Welt und rundenbasierte Kämpfe, in denen man über 100 "Lochkarten" einsetzen kann. Das Taktik-Rollenspiel soll sich selbst nicht so ernst nehmen und verspricht eine humorvolle Mischung aus traditioneller Fantasy mit Steampunkrobotern. Zur Vorschau : Nach einer Tower Defense, einem rundenbasierten Abenteuer und zwei Metroidvania-Plattformern versuchen sich Image & Form mit ihrem nächsten Spiel im SteamWorld-Universum an einem taktischen Rollenspiel mit Einflüssen aus Japan. Aber auch Geschichte und Humor sollen in der Welt voller Roboter nicht zu kurz kommen. Wir haben SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech bei einem Studiobesuch in Schweden auf Nintendo Switch angespielt.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer