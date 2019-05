SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech: Taktik-Rollenspiel erscheint Ende Mai für PC - 4Players.de

Image & Form Games hat die PC-Version von SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech offiziell angekündigt. Die Umsetzung des Taktik-Rollenspiels wird am 31. Mai 2019 auf Steam für PC, Mac und Linux erscheinen.Das Spiel feierte im April seine Premiere auf Nintendo Switch. Zum Test : Das putzige SteamWorld-Universum des schwedischen Studios Image & Form war schon Schauplatz von Jump & Runs und Rollenspielen mit rundenbasierten Auseinandersetzungen. Für den neuesten Abstecher in die mit sympathischen Robotern gefüllten Welten wendet man sich einem frischen Genre zu. SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech bietet Kartenstrategie mit leichtem Rollenspieleinschlag.Letztes aktuelles Video: PC-Termin