SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech: Taktik-Rollenspiel mit Robotern und Lochkarten auf PC veröffentlicht - 4Players.de

Das charmante Taktik-Rollenspiel SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech von Image & Form Games (Entwickler) und Thunderful (Publisher) ist auch auf PC, Mac und Linux veröffentlicht worden. Es kostet 24,99 Euro bei Steam und wird noch bis zum 7. Juni mit 15 Prozent Rabatt angebeoten. Die bisherigen SteamWorld-Spiele werden bei Steam zudem mit Rabatt offeriert.Das Spiel feierte im April seine Premiere auf Nintendo Switch. Zum Test : Das putzige SteamWorld-Universum des schwedischen Studios Image & Form war schon Schauplatz von Jump & Runs und Rollenspielen mit rundenbasierten Auseinandersetzungen. Für den neuesten Abstecher in die mit sympathischen Robotern gefüllten Welten wendet man sich einem frischen Genre zu. SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech bietet Kartenstrategie mit leichtem Rollenspieleinschlag.Letztes aktuelles Video: PC-Termin