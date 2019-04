Forager: Erkunden, Sammeln und Herstellen: 2D-Open-World auf PC gestartet - 4Players.de

Screenshot - Forager (PC) Screenshot - Forager (PC) Screenshot - Forager (PC) Screenshot - Forager (PC) Screenshot - Forager (PC)

Humble Bundle und HopFrog haben die PC-Version von Forager für 19,99 Euro veröffentlicht ( GOG Steam ). Das zweidimensionale Open-World-Spiel wurde von Erkundungs-, Farm- und Fertigungsspielen wie Stardew Valley, Terraria und Zelda inspiriert und soll ähnliche Spielelemente bieten. Details zu den Umsetzungen für PlayStation 4 und Switch sollen demnächst folgen."Forager von Humble Bundle ist ein Open-World-Spiel in 2D, in dem sich die SpielerInnen eine Zukunft ganz nach ihrem Geschmack aufbauen können. Indem sie die Welt erkunden, kämpfen, Landwirtschaft oder ein Handwerk betreiben, können sie die unterschiedlichsten Lebensstile und Spielweisen ausprobieren. Sie fangen klein an, bauen ihre Basis und ihre Fähigkeiten aus und erweitern den Kreis ihrer Freunde - aber auch ihrer Feinde. (...) Das allseits beliebte und außergewöhnliche 'Idle Game, das man einfach immer weiterspielen möchte'. Erkunde die Welt, fertige Objekte, sammle und verwalte Ressourcen, finde Geheimnisse und errichte deine Basis von Grund auf! Kaufe Land, erkunde es und expandiere!"(Bildquelle: Steam)Letztes aktuelles Video: Trailer