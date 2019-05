Forager: Neue Modi, Mod-Support und Multiplayer für den erfolgreichen Indie-Titel in Planung - 4Players.de

Das "Appreciation Update" wird weitere (noch unbekannte) Modi, Wettereffekte und Verbesserungen im Bereich der "Lebensqualität" hinzufügen. Im Sommer folgt dann das "Combat Update" mit einem neuen Biom, frischen Bossgegnern, einem erhöhten Schwierigkeitsgrad sowie einem zusätzlichen Hard-Modus. Im Herbst ist der Mod-Support an der Reihe und etwa zum Jahreswechsel schließlich ein Mehrspieler-Update, so PCGamer.com





"The updates will address the game's wonky pacing, which Cavallero says 'feels wrong' at the moment. As well as crafting, fighting, basebuilding and exploring in Forager, you can automate certain actions, and Cavallero there is currently 'idle downtime way too often while you wait for things to craft or spawn'"

Nach einem offenbar sehr erfolgreichen Launch auf Steam und 90% positiven Bewertungen wurde eine Roadmap für das Action-Adventure Forager veröffentlicht. Gegen Ende des Monats soll laut PCGamer.com mehr "Widerspielwert" hinzugefügt werden, so dass man länger als die momentan üblichen 20 Stunden beschäftigt ist.Der Hersteller erklärt sein Spiel folgendermaßen:"Forager von Humble Bundle ist ein Open-World-Spiel in 2D, in dem sich die SpielerInnen eine Zukunft ganz nach ihrem Geschmack aufbauen können. Indem sie die Welt erkunden, kämpfen, Landwirtschaft oder ein Handwerk betreiben, können sie die unterschiedlichsten Lebensstile und Spielweisen ausprobieren. Sie fangen klein an, bauen ihre Basis und ihre Fähigkeiten aus und erweitern den Kreis ihrer Freunde - aber auch ihrer Feinde. (...) Das allseits beliebte und außergewöhnliche 'Idle Game, das man einfach immer weiterspielen möchte'. Erkunde die Welt, fertige Objekte, sammle und verwalte Ressourcen, finde Geheimnisse und errichte deine Basis von Grund auf! Kaufe Land, erkunde es und expandiere!"Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer