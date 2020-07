Forager: Von Zelda und Minecraft inspiriertes 2D-Abenteuer auf Xbox One erschienen

Suche, sammle und verwalte Ressourcen.

Stelle nützliche Items & Gebäude her.

Errichte und erweitere eine Basis von Grund auf. Kaufe Land zum Expandieren und Erkunden.

Steige Stufen auf und erlerne neue Skills, Fähigkeiten und Baupläne.

Löse Rätsel, lüfte Geheimnisse und plündere Dungeons!

Erreiche alles, was du willst! Die Wahl liegt ganz bei dir. Du bestimmt deine eigenen Ziele!

Am 16. Juli 2020 haben HopFrog und Humble Games das bereits für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch erschienene sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete 2D-Action-Adventure Forager auch für Xbox One veröffentlicht. Im Microsoft Store kostet der Download des auch im Xbox Game Pass (Ultimate) enthaltenen Titels 19,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Forager ist ein 2-D-Spiel in einer offenen Welt, inspiriert von Erkundungs-, Farm- und Herstellungsspielen.Fang ganz klein an und verbessere deine Basis, deine Fähigkeiten, deine Ausrüstung, dein Netzwerk aus Freunden (und Feinden!) und gestalte deine Zukunft nach deinen eigenen Vorstellungen!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Xbox One