WRC 8: Überblick über den Karrieremodus - 4Players.de

"Planung des Kalenders: Training, Hersteller-Herausforderungen, Pause, klassische Events zwischen den Rallyes und vieles mehr.

Management einer vollständigen Crew: Hierzu zählen sechs verschiedene, miteinanderverbundene Jobs. Die Spieler müssen die Eigenheiten jeder dieser Jobs berücksichtigen, um sie in den Rallyes strategisch einzusetzen.

Updates der Crew durch R&D und einen Fertigkeitenbaum: Jede Entscheidung hat eine Auswirkung auf den Fortschritt und die Arbeitsmoral der Crew (Leistung, Verlässlichkeit usw.) und die Entwicklung des Fertigkeitenbaums."

Bigben und Entwickler KT Racing haben den überarbeitete Karrieremodus aus WRC 8 näher vorgestellt. Der neue Karrieremodus soll einer echten WRC-Karriere nachempfunden sein. Die Spieler sollen sich Saison für Saison vorarbeiten, um in der WRC-Kategorie antreten und Weltmeister werden zu können. Drei Bereiche sollen wichtig sein:"Die Statistiken am Ende jeder Rallye helfen den Spielern zudem, ihre Strategien zu entwickeln, Vergleiche zu ihren Mitbewerbern anzustellen und das Setup zu verändern, um durch die Ränge aufzusteigen, den Wagen zu verbessern und die richtigen Leute für das Team zu rekrutieren", heißt es weiter.WRC 8 erscheint im September 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One. Die Entwickler versprechen verbesserte Offroad-Physik für alle Oberflächen, dynamische Wetterbedingungen, 52 Teams, 14 Länder, über 100 Spezialstrecken, wöchentliche Herausforderungen und einen eSport-Modus.Letztes aktuelles Video: Ueberblick Karrieremodus