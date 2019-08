WRC 8: Rallyespiel hat einen Releasetermin - 4Players.de

WRC 8, dass offizielle Videospiel der FIA World Rally Championship, erscheint am 6. September. Das hat Publisher Bigben Interactive bekanntgegeben und neben der Basis Edition auch gleich noch eine Collector's Edition angekündigt, die neben dem Rennspiel auch erfahrene Crew-Mitglieder für das Team im Karriere-Modus, das Legendary Cars-Pack sowie ein dreimonatiges Abonnement des WRC+ All Live TV-Dienstes enthält. Für die Entwicklung zeichnet erneut Kylotonn Racing Games verantwortlich. Das Studio möchte die Reihe nach eigenem Bekunden in diesem Jahr noch stärker in Richtung Simulation ausrichten. Im Gespräch auf der E3 wurde uns gegenüber allerdings schon bestätigt, dass man weiterhin nur eine Bildrate von 30fps anpeilen wird.Zunächst erfolgt die Veröffentlichung für PC, PS4 und Xbox One. Eine Umsetzung für Switch soll im Oktober folgen. Vorbestellungen sind ab sofort bei ausgewählten Händlern möglich.Dazu heißt es in der Pressemitteilung: "Vorbesteller der Basic Edition erhalten kostenfrei das Rallye Legends-Pack. Dieses enthält zwei berühmte Wagen vergangener Zeiten: den Lancia 037, der letzte Wagen mit Heckantrieb, der die World Rally Championship gewann, sowie den Porsche 911 GT3 RS RGT, der als besonders kraftvoller Rallye-Wagen bekannt ist. Spieler, die eine Fassung für Nintendo Switch vorbestellen, erhalten bei ausgewählten Händlern zudem eine Hartschalentasche im WRC 8-Look für ihre Konsole."Letztes aktuelles Video: Ueberblick Karrieremodus