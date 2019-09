WRC 8 - The Official Game: Rennstart für das Rallyespiel auf PS4 und Xbox One - 4Players.de

Bigben und Kylotonn Racing Games haben das Rallye-Rennspiel WRC 8 - The Official Game am 5. September in digitaler sowie am 6. September in physischer Form für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die PC-Version soll am 20. September, die Switch-Fassung im November folgen. Dazu heißt es vom Hersteller: "Als das offiziell lizenzierte Videospiel der World Rally Championship kehrt WRC 8 mit einem stärkeren Fokus auf die Simulation zurück und setzt die Spieler für intensive und technische Rallyes ans Steuer. Durch die neue Fahrzeug- und Oberflächenphysik sowie einzigartige, dynamische Wetterbedingungen für jedes Land erreicht der Realismus im Spiel ein neues Niveau. Die Spieler müssen ihren Fahrstil an Gelände und Klima anpassen, um die wenigen, wertvollen Sekunden herauszufahren, die einen Podiumsplatz bedeuten können.Mit 52 Rallye-Teams weltweit, über 100 Special Stages in 14 Ländern und einer Auswahl an legendären Fahrzeugen aus der Geschichte der WRC ist dies die bisher umfassendste Rallye-Simulation der Reihe. Der Karriere-Modus wurde zudem von Grund auf neu entwickelt, um ein noch besseres Eintauchen ins Rallye-Leben zu ermöglichen. Er versetzt die Spieler in die Rolle eines Rallyefahrers und Managers, die im Laufe mehrerer Saisons in der WRC-Kategorie antreten und letzten Endes Weltmeister werden können. Als Teil eines Teams planen die Spieler ihren Kalender, verwalten ihr Team, rekrutieren neue Mitglieder und entwickeln die Strategie, die sie ganz nach oben bringt.Neben der Arbeit mit Ingenieuren und Mechanikern offizieller Teams hat KT Racing auch Tests mit Top-eSportlern und offiziellen WRC-Fahrern durchgeführt, um deren Feedback zu erhalten und ihre Expertenmeinungen zu nutzen. Diese Tests lieferten die nötige Expertise, um eine authentische Rallye-Simulation sowie realistisches und akkurates Gameplay zu entwickeln.Neue Online-Funktionen von Epic Games ermöglichen es PC-Spielern, die 'Ghosts' beliebiger Spieler in der Bestenliste zu sehen und gegen sie zu fahren. Zuvor war dies nur für maximal fünf möglich. Mitte Oktober erhält WRC 8 weitere kostenlose Online-Funktionen - wie die Möglichkeit, in Echtzeit direkt gegen Freunde anzutreten.Die neun Qualifikanten für das diesjährige Finale des eSport-Events 'WRC powered by Hyundai' stehen bereits fest. Sie treffen Anfang Oktober während der Wales Rally GB aufeinander, einem zweitägigen Event im WRC Service Park in Llandudno. Der Sieger des 'WRC powered by Hyundai 2019' wird in einem neuen Hyundai i20 nach Hause fahren können. Der WRC 8 eSport kehrt dann 2020 zurück - die Qualifikation für das Finale der Weltmeisterschaft 2020 beginnt während der Rallye Monte-Carlo im Januar. Spieler können dann in wöchentlichen Herausforderungen gegeneinander antreten und ihre Fertigkeiten unter Beweis stellen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One