Just Add Oil Games und Excalibur Games haben eine Xbox-One-Umsetzung ihres chinesischen Reiseabenteuers Road To Guangdong angekündigt, die 2019 erscheinen soll. Auf dem PC ( Steam ) wird der nostalgische Roadtrip am 16. Mai in den Early Access starten und in zwei, drei Monaten den letzten Feinschliff erhalten.