Road to Guangdong: Roadtrip durchs China der 90er Jahre startet Ende August

Just Add Oil Games und Excalibur Games werden das nostalgische Reiseabenteuer Road to Guangdong am 28. August 2020 als physische Boxversion für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen. Die zeitgleich erscheinende Umsetzung für Xbox One wird ausschließlich digital erhältlich sein.Zum Inhalt schreiben die Macher: "Das geschätzte Restaurant deiner Familie steckt in der Krise und es liegt an dir, hin zu fahren und es zu retten. Aber dein treues altes Auto Sandy wird den Roadtrip ohne dein Können am Steuer nicht überleben. Nur mit einer ruhigen Hand und einem scharfen Auge kannst du sicher dein Ziel erreichen. Nimm also den Fahrersitz ein und schnall dich an für ein Abenteuer deines Leben in der wunderschönen Kulisse von Guangdong in den 1990ern."Letztes aktuelles Video: Boxed Trailer