Road to Guangdong: Roadtrip durchs China der 90er Jahre ist startklar

Diese fesselnde Entwicklungsgeschichte stammt aus der Feder von Yen Ooi und spielt vor dem atmosphärischen Hintergrund des Chinas der 90er Jahre.

Nimm teil an einer berührenden interaktiven Geschichte, in der deine Entscheidungen über Sunnys Schicksal entscheiden.

Erkunde die Sehenswürdigkeiten und Atmosphäre von Guangdong in lebhaften Animationen mit einem unvergesslichen Soundtrack.

Verliebe dich in die verschiedenen Charaktere und ihre einzigartigen Persönlichkeiten und Hintergrundgeschichten.

Pflege dein Auto, indem du den Benzinverbrauch, den Reifenverschleiß und den Zustand des Motors im Blick behältst.

Spare dir das Geld für Reparaturen, indem du Öl und Treibstoff nachfüllst und verschlissene Teile reparierst und austauschst.

Screenshot - Road to Guangdong (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Road to Guangdong (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Road to Guangdong (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Road to Guangdong (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Road to Guangdong (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Road to Guangdong (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Road to Guangdong (PC, PS4, Switch, One)

Am 28. August 2020 haben Just Add Oil Games und Excalibur Games das nostalgische Reiseabenteuer Road to Guangdong für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Im PlayStation Store wird für Mitglieder von PlayStation Plus aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro), im eShop kostet der Download bis zum 3. September 22,49 Euro statt 24,99 Euro und im Microsoft Store werden 19,99 Euro fällig. Am 4. September soll der Titel zudem als Boxversion für PS4, Switch und PC erscheinen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Sunnys Leben ist an einem Scheideweg angelangt. Ihr ist bewusst, dass sich alles ändern wird. Sie weiß nur nicht, auf welche Art und Weise. Erneut wirft sie einen Blick auf den Vertrag. Die gute Nachricht ist, dass das geliebte Familienrestaurant nunmehr ihr gehört. Die schlechte Nachricht... Es läuft nicht so gut, wie es könnte. Ein Klopfen an der Tür lässt sie wissen, dass ihre Tante Guu Ma angekommen ist. Oh ja, es wird sich alles ändern. Aber wie, werden ein paar Fremde entscheiden, die Sunny nur von verblassten Fotos kennt.Sunny und Guu Ma begeben sich auf eine Reise, um ihr erfolgloses Familienrestaurant mithilfe der Geheimnisse lang verlorener Verwandter wieder flott zu machen. Ihre Aufgabe wird nicht einfach. Die lange Reise mit ihrer ältlichen Tante wird ihre Beziehung auf die Probe stellen, da ihre kulturellen Hintergründe sehr verschieden sind. Nur, wenn Sunny sich den schwierigen Entscheidungen auf ihrer Reise stellt, wird sie herausfinden, was das Schicksal für sie bereithält.Solange Sunny zurückdenken kann, ist ihr geliebtes Auto 'Sandy' im Besitz ihrer Familie und hat dieser treue Dienste geleistet. Aber nun gibt es so langsam den Geist auf und Sunny benötigt Hilfe, um es reparieren zu können. Sunny muss umsichtig fahren und regelmäßig nach dem Auto sehen, wenn sie ihre Mission zu Ende bringen will."Als Haupteigenschaften werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer