Those Who Remain: Übersinnlicher Psycho-Thriller für PC, PS4, Switch und Xbox One im Anmarsch - 4Players.de

Die Syndrome -Macher Camel 101 werkeln aktuell am psychologischen Horrorspiel Those Who Remain , das 2019 über Wired Productions für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC ( Steam Utomik ) erscheinen soll. Dazu heißt es von den Machern: "Those Who Remain, begleitet Edward auf seinem Weg durch die Dunkelheit nach Dormont - eine einst verschlafene und nun in Geheimisse gehüllte Stadt, deren Bewohner auf mysteriöse Weise verschwinden. Dort versucht Edward, zurück ins Licht zu finden und sein Leben wieder in die richtige Bahn zu lenken.""Those Who Remain wird Spieler in seinen Bann ziehen", so Leo Zullo, Managing Director von Wired Productions. "Das Spiel ist voller Atmosphäre und nimmt den Spieler mit auf eine Reise, die seine Vorstellungskraft übersteigt. Wir freuen uns, den Titel und das Team in der Wired-Familie und auf der gamescom willkommen zu heißen.""Wir sind begeistert über unsere Partnerschaft mit Wired Productions. Sie besitzen die gleiche Leidenschaft für Spiele wie wir", so Ricardo Cesteiro, Mitbegründer von Camel 101. "Sie haben Erfahrung mit dem Genre und werden uns helfen, unsere Vision für das Spiel mit einem weltweiten Publikum zu teilen, worüber wir uns sehr freuen."Auf der gamescom in Köln wird man den Titel am Stand C-050 in Halle 2.2 anspielen können. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Trailer