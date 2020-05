Those Who Remain: Übersinnlicher Psycho-Thriller verzögert sich leicht

Camel 101, Wired Productions und WhisperGames werden den psychologischen Mystery-Thriller Those Who Remain doch nicht wie geplant am 15., sondern erst am 28. Mai 2020 für 19,99 Euro auf PC ( Steam ), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Die Umsetztung für Nintendo Switch soll zusammen mit der physischen Deluxe Edition für PS4 und PC im Sommer erscheinen."Those Who Remain ist ein Titel auf den Camel 101 stolz sein kann," so Leo Zullo, Managing Director von Wired Productions. "Mit der Ankündigung des digitalen Releases bieten wir Thriller- und Adventurefans eine einzigartige, übernatürliche Spielerfahrung. Diese erweitern wir im Spätsommer mit der Retail-exklusiven Deluxe Edition und geben später auch Switch-Spielern die Gelegenheit, das packende Abenteuer selbst zu erleben."Spielbeschreibung des Herstellers: "Der Titel spielt im verschlafenen Städtchen Dormont. Verdreht von der Dunkelheit und den Taten der Einwohner, findet dort eine immer schlimmer werdende Trennung vom Gefüge der Realität statt. Those Who Remain ist ein Story-getriebener First-Person-Adventure-Thriller, der seine atmosphärische Welt mit intensivem zermürbendem Horror kombiniert und in die Untiefen der menschlichen Psyche abtaucht.Protagonist Edward versucht seine Affäre hinter sich zu lassen und sein Leben wieder auf die richtige Bahn zu lenken. Ohne sich im Klaren darüber zu sein, was in Dormont geschieht und warum dort Menschen verschwinden, betritt er die Tiefen der Nacht. Die Spieler müssen der unbehaglichen, grauenvollen Dunkelheit ins Auge blicken und die Schatten des Bösen überleben, die Edwards Verstand und Moral auf die Probe stellen."Letztes aktuelles Video: Willkommen in Dormont