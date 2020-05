Those Who Remain: Auftakt des übersinnlichen Psycho-Thrillers

Am 28. Mai 2020 haben Camel 101, Wired Productions und WhisperGames den psychologischen First-Person-Thriller Those Who Remain für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store und Microsoft Store kostet jeweils 19,99 Euro. Auf Steam wird bis zum 12. Juni ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt, so dass man dort aktuell nur 17,99 Euro zahlt.Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "ausgeglichen" (derzeit sind 64 Prozent von 48 Reviews positiv). Am 10. Juli soll zudem eine physische Deluxe Edition für PC und PlayStation 4 inklusive Postkarten-Set und dem digitalen Comic "Those Who Remain: Lights Out", der die Vorgeschichte zum Spiel erzählt, erscheinen - Vorbestellungen sind über die offizielle Website möglich. Eine Umsetztung für Nintendo Switch befindet sich ebenfalls in Entwicklung.Spielbeschreibung des Herstellers: "Der Titel spielt im verschlafenen Städtchen Dormont. Verdreht von der Dunkelheit und den Taten der Einwohner, findet dort eine immer schlimmer werdende Trennung vom Gefüge der Realität statt. Those Who Remain ist ein Story-getriebener First-Person-Adventure-Thriller, der seine atmosphärische Welt mit intensivem zermürbendem Horror kombiniert und in die Untiefen der menschlichen Psyche abtaucht.Protagonist Edward versucht seine Affäre hinter sich zu lassen und sein Leben wieder auf die richtige Bahn zu lenken. Ohne sich im Klaren darüber zu sein, was in Dormont geschieht und warum dort Menschen verschwinden, betritt er die Tiefen der Nacht. Die Spieler müssen der unbehaglichen, grauenvollen Dunkelheit ins Auge blicken und die Schatten des Bösen überleben, die Edwards Verstand und Moral auf die Probe stellen.Those Who Remain befand sich bei Camel 101 über zwei Jahre in Entwicklung. Der Titel bietet eine einzigartige psychologische Thriller-Atmosphäre und eine spannende Story in der mysteriösen Stadt Dormont. Spieler müssen die Dunkelheit in Schach halten, während sie in der sich immer weiter verzweigenden Story wichtige Entscheidungen treffen, die zu mehreren verschiedenen Enden führen.""Those Who Remain wurde von den talentierten Brüdern Ricardo und Bruno entwickelt. Ihre Hingabe und Liebe zum Detail werden beim Spielen offensichtlich", so Leo Zullo, Geschäftsführer von Wired Productions. "Fans psychologischer Thriller werden das atmosphärisch dichte und spannungsgeladene Gameplay mögen. Ich bin sehr froh, dass wir diese übernatürliche Erfahrung endlich mit Spielern auf der ganzen Welt teilen können.""Es war eine lange Reise für Those Who Remain. Sie begann als einfaches Konzept: Mit der Furcht vor der Dunkelheit wird eine neue und unheimliche Form der Realität erschaffen", ergänzt Ricardo Cesteiro, Mitbegründer und Lead Writer von Camel 101. "Wir hoffen, dass die Spieler Spaß daran haben, ihre eigene Geschichte zu schreiben, die auf ihren Entscheidungen basiert, während sie versuchen das zu überleben, was in der Dunkelheit lauert."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC PS4 Xbox One