Those Who Remain: Deluxe Edition des Psycho-Thrillers für PC und PS4 im Handel erhältlich

Wired Production und das unabhängige Studio Camel 101 haben die Deluxe Edition des Psycho-Thrillers Those Who Remain im europäischen Handel veröffentlicht. Sie ist für PC sowie PS4 erhältlich und kostet jeweils 19,99 Euro.Neben dem Spiel beinhaltet die Edition einen Download für den Prequel-Comic 'Those Who Remain: Lights Out' sowie Postkarten, die Erinnerungen an bedeutsame Momente aus dem Spiel wecken sollen. Wobei man vielleicht besser beraten wäre, diese zu verdrängen oder gar nicht erst entstehen zu lassen, denn in unserem Test enttäuschte das Spiel mit monotonen Suchaufgaben sowie einer holprigen Steuerung und bekam daher lediglich eine Wertung von 44 Prozent.Letztes aktuelles Video: Der Einstieg PC