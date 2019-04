Immortal Legacy: The Jade Cipher: Startschuss für den PSVR-exklusiven Horror-Shooter - 4Players.de

Screenshot - Immortal Legacy: The Jade Cipher (PlayStationVR) Screenshot - Immortal Legacy: The Jade Cipher (PlayStationVR) Screenshot - Immortal Legacy: The Jade Cipher (PlayStationVR) Screenshot - Immortal Legacy: The Jade Cipher (PlayStationVR) Screenshot - Immortal Legacy: The Jade Cipher (PlayStationVR) Screenshot - Immortal Legacy: The Jade Cipher (PlayStationVR) Screenshot - Immortal Legacy: The Jade Cipher (PlayStationVR) Screenshot - Immortal Legacy: The Jade Cipher (PlayStationVR) Screenshot - Immortal Legacy: The Jade Cipher (PlayStationVR) Screenshot - Immortal Legacy: The Jade Cipher (PlayStationVR) Screenshot - Immortal Legacy: The Jade Cipher (PlayStationVR) Screenshot - Immortal Legacy: The Jade Cipher (PlayStationVR) Screenshot - Immortal Legacy: The Jade Cipher (PlayStationVR) Screenshot - Immortal Legacy: The Jade Cipher (PlayStationVR)

Sony und VIVA Games haben den Horror-Shooter Immortal Legacy: The Jade Cipher am 17. April 2019 exklusiv für PlayStation VR veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store schlägt mit 19,99 Euro zu Buche. In der Spielbeschreibung heißt es: "In Immortal Legacy: The Jade Cipher, einem beklemmenden VR-Horrorshooter exklusiv für PlayStation VR, musst du die verstörende Wahrheit hinter einer alten chinesischen Legende herausfinden.Löse die komplexen Rätsel in deiner Umgebung und mähe skrupellose Söldner und Horden von Monstern, die deinen Weg kreuzen, mit schlagkräftigen Waffen nieder. Dabei entdeckst du die Wahrheit über die grausamen Experimente einer teuflischen Organisation.Mit der totalen Bewegungsfreiheit von 360° kannst du dich entweder heimlich anschleichen oder einen Frontalangriff starten, während sich die komplexe und überraschende Geschichte des Spiels entfaltet. Wirst du in dem klaustrophobischen Labyrinth aus albtraumhaften Höhlen voller unaussprechlicher Schrecken die Nerven behalten?" Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch TrailerAuf dem PlayStation Blog erläutert Studiochef Yao zudem die geschichtlichen Hintergründe des Spiels: "Uns liegt auch viel daran, die Kultur und die Mythen unseres Landes mit der Welt zu teilen. Sicher wisst ihr alle, dass Neujahr in China groß gefeiert wird. Aber kennt ihr auch die Mythen, die mit diesem wichtigen Ereignis in Verbindung gebracht werden?Eine dieser uralten Erzählungen handelt von einem Monster namens 'Ksi'. Wann immer sich das Jahr dem Ende neigte, suchte dieses Monster die Welt heim und verbreitete Chaos und Zerstörung. Doch die Götter verrieten den Menschen ein Geheimnis, damit sie sich gegen diese schreckliche Kreatur verteidigen könnten: Das Monster fürchtete die Farbe Rot und laute Geräusche. Deshalb zünden wir jedes Jahresende Böller und Feuerwerk, um es zu vertreiben.Die Geschichte von 'Immortal Legacy: The Jade Cipher' wurde von dieser und anderen chinesischen Legenden inspiriert. In unserer Geschichte war 'Ksi' ein Kaiser, der sich nach der Eroberung seines Reiches auch die Zeit unterwerfen wollte. Er sehnte sich nach Unsterblichkeit und um sie zu erlangen, waren ihm alle Mittel recht - er opferte sogar sein eigenes Volk.Diese Suche nach Unsterblichkeit ist nur einer der Gründe, die euch zur Yingzhou-Insel, die tief im Drachen-Dreieck liegt, führt. Ihr spielt Tyre, einen Ex-Soldaten der Spezialeinsatzkräfte, der die Wahrheit hinter dem mysteriösen Tod und der rätselhaften Vergangenheit seiner Mutter herausfinden will. Dabei müsst ihr euch nicht nur gegen eine Horde Söldner, die entsendet wurden, um die Insel zu plündern, sondern auch gegen die unvorstellbaren Schrecken, die sie bei den Ausgrabungen unwissentlich entfesselt haben, behaupten."