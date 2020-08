Subnautica: Below Zero: Stranger Pings Update ist startklar

Für die Early-Access-Version von Subnautica: Below Zero ist das Stranger Pings Update erschienen. Fortan wird man in den verlassenen Alterra-Basen mehr Hinweise auf die Geheimnisse rund um 4546B entdecken können - dabei setzen die Entwickler verstärkt auf "Environmental Storytelling" (Erzählung einer Geschichte mithilfe der Umgebung und entsprechend platzierten Objekten).Darüber hinaus gibt es neue Möglichkeiten zur Anpassung der Basis, überarbeitete Verhaltensweisen von Kreaturen (inkl. Rock Puncher) und Verbesserungen in den Gebieten "Deep Lilypads" und "Iceberg Zone". Dank einer neuen Technologie zur Ausblendung von Gras und Gelände soll es deutlich weniger Pop-Ins von Objekten geben. Die Update-Website findet ihr hier